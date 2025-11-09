https://ria.ru/20251109/opasnost-2053839824.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 09.11.2025
На всей территории Курской области объявили опасность атаки беспилотников