Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен рассказал о состоянии обвиняемого в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/ombudsmen-2053763037.html
Омбудсмен рассказал о состоянии обвиняемого в подрыве "Северных потоков"
Омбудсмен рассказал о состоянии обвиняемого в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 09.11.2025
Омбудсмен рассказал о состоянии обвиняемого в подрыве "Северных потоков"
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о критическом состоянии здоровья обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T11:37:00+03:00
2025-11-09T11:37:00+03:00
в мире
германия
италия
россия
дмитрий лубинец
сергей кузнецов (архитектор)
сеймур херш
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036917067_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f0b7fed9b40aca9ea5346d8b89d2b94.jpg
https://ria.ru/20251103/germaniya-2052668060.html
https://ria.ru/20251103/vulin-2052584167.html
https://ria.ru/20251029/grokipedija-2051371888.html
германия
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036917067_169:0:1129:720_1920x0_80_0_0_d1f816addbc7ce0a36bb1c2fe751eeee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, италия, россия, дмитрий лубинец, сергей кузнецов (архитектор), сеймур херш, верховная рада украины, европарламент, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Германия, Италия, Россия, Дмитрий Лубинец, Сергей Кузнецов (архитектор), Сеймур Херш, Верховная Рада Украины, Европарламент, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Омбудсмен рассказал о состоянии обвиняемого в подрыве "Северных потоков"

Омбудсмен Рады сообщил о критическом состоянии обвиняемого в теракте Кузнецова

© OpenСергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на "Северных потоках"
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на Северных потоках - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Open
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на "Северных потоках". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о критическом состоянии здоровья обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный поток" гражданина Украины Сергея Кузнецова, который находится в итальянской тюрьме в ожидании окончательного решения об экстрадиции в Германию.
Адвокат Кузнецова Никола Канестрини 4 ноября сообщил, что его подзащитный находится в итальянской тюрьме в ожидании окончательного решения об экстрадиции в Германию и объявил голодовку с 31 октября.
Владимир Журавлев - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Немецкий юрист удивился решению польского суда по "Северному потоку"
3 ноября, 18:39
"Встретился с Галиной Кузнецовой - женой Сергея Кузнецова, которого арестовали в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток". Женщина рассказала, что Сергей продолжает голодовку и находится в критическом состоянии здоровья", - написал Лубинец в своем Telegram-канале и добавил, что взял под личный контроль ситуацию.
Он отметил, что содержание Кузнецова в колонии строгого режима и ненадлежащих условиях недопустимо и противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В связи с этим Лубинец направил официальные письма в министерство иностранных дел Украины, министерство юстиции Италии, вице-президенту Европарламента Пине Пичерно, омбудсмену Италии и региона Лацио Марино Фарделли, национальному гаранту прав лиц, лишенных личной свободы.
В конце октября суд итальянской Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию Кузнецова по запросу местной прокуратуры. В комментарии РИА Новости Канестрини заявил, что защита украинца подала апелляцию на решение о выдаче в Верховный кассационный суд Италии. На рассмотрение обращение у инстанции есть месяц.
Апелляционный суд Болоньи 3 сентября начал рассмотрение вопроса об экстрадиции в Германию по запросу местной прокуратуры Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Вулин раскритиковал решения европейских судов по "Северным потокам"
3 ноября, 07:18
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Грокипедия" более подробно изложила позицию России по "Северным потокам"
29 октября, 07:08
 
В миреГерманияИталияРоссияДмитрий ЛубинецСергей Кузнецов (архитектор)Сеймур ХершВерховная Рада УкраиныЕвропарламентГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала