Омбудсмен рассказал о состоянии обвиняемого в подрыве "Северных потоков"

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о критическом состоянии здоровья обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный поток" гражданина Украины Сергея Кузнецова, который находится в итальянской тюрьме в ожидании окончательного решения об экстрадиции в Германию.