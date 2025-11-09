Омбудсмен рассказал о состоянии обвиняемого в подрыве "Северных потоков"

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о критическом состоянии здоровья обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный поток" гражданина Украины Сергея Кузнецова, который находится в итальянской тюрьме в ожидании окончательного решения об экстрадиции в Германию.
"Встретился с Галиной Кузнецовой - женой Сергея Кузнецова, которого арестовали в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток". Женщина рассказала, что Сергей продолжает голодовку и находится в критическом состоянии здоровья", - написал Лубинец в своем Telegram-канале и добавил, что взял под личный контроль ситуацию.
Он отметил, что содержание Кузнецова в колонии строгого режима и ненадлежащих условиях недопустимо и противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В связи с этим Лубинец направил официальные письма в министерство иностранных дел Украины, министерство юстиции Италии, вице-президенту Европарламента Пине Пичерно, омбудсмену Италии и региона Лацио Марино Фарделли, национальному гаранту прав лиц, лишенных личной свободы.
В конце октября суд итальянской Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию Кузнецова по запросу местной прокуратуры. В комментарии РИА Новости Канестрини заявил, что защита украинца подала апелляцию на решение о выдаче в Верховный кассационный суд Италии. На рассмотрение обращение у инстанции есть месяц.
Апелляционный суд Болоньи 3 сентября начал рассмотрение вопроса об экстрадиции в Германию по запросу местной прокуратуры Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".