09.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:12 09.11.2025
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.11.2025
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, заявило управление администрации главы и правительства республики по вопросам... РИА Новости, 09.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
донецкая народная республика
украина
донецкая народная республика
Новости
ru-RU
происшествия, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов

Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, заявило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Три вооруженные атаки - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на донецком направлении. Всего было выпущено шесть единиц различных снарядов", - говорится в публикации Telegram-канала управления.
При этом поступили сведения о ранении одного мирного жителя, добавляет ведомство.
В предыдущие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
