Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ

Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, заявило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

"Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Три вооруженные атаки - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на донецком направлении. Всего было выпущено шесть единиц различных снарядов", - говорится в публикации Telegram-канала управления.

При этом поступили сведения о ранении одного мирного жителя, добавляет ведомство.