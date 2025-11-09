Рейтинг@Mail.ru
Мамдани заявил, что полиция Нью-Йорка не будет сотрудничать с ICE - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:24 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/nyu-york-2053737111.html
Мамдани заявил, что полиция Нью-Йорка не будет сотрудничать с ICE
Мамдани заявил, что полиция Нью-Йорка не будет сотрудничать с ICE - РИА Новости, 09.11.2025
Мамдани заявил, что полиция Нью-Йорка не будет сотрудничать с ICE
Победивший на выборах мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что полиция города не будет сотрудничать с иммиграционной службой США (ICE). РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T04:24:00+03:00
2025-11-09T04:24:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
зохран мамдани
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052901847_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c353f82389e85bc882207dbf9934fd9d.jpg
https://ria.ru/20251106/ssha-2053112148.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052901847_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_e751e7254fdc0ad5baeab0dee6ea0714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), сша, зохран мамдани, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Зохран Мамдани, Дональд Трамп
Мамдани заявил, что полиция Нью-Йорка не будет сотрудничать с ICE

Мамдани: полиция Нью-Йорка не будет сотрудничать с ICE

© AP Photo / Yuki IwamuraЗохран Мамдани
Зохран Мамдани - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Зохран Мамдани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что полиция города не будет сотрудничать с иммиграционной службой США (ICE).
"Моя полиция Нью-Йорка и дальше не будет оказывать помощь ICE, когда они пытаются запугивать ньюйоркцев во всех пяти районах", - сказал Мамдани телеканалу Spectrum News.
Демократический социалист Мамдани ранее победил на выборах мэра Нью-Йорка. Он стал самым молодым градоначальником в нынешнем веке и первым мусульманином на этом посту. Мамдани выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цен на арендную плату за часть жилья в городе и отмену платы за проезд на автобусах.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена продолжить бороться с преступностью в Нью-Йорке после победы Мамдани.
Зохран Мамдани - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Эксперт оценила победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
6 ноября, 07:31
 
В миреНью-Йорк (город)СШАЗохран МамданиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала