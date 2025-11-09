Рейтинг@Mail.ru
21:53 09.11.2025 (обновлено: 14:33 16.11.2025)
Норрис выиграл Гран-при Бразилии
Британец Ландо Норрис из команды "Макларен" выиграл 21-й этап чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бразилии, который прошел в Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос". РИА Новости, 16.11.2025
Формула-1
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Британец Ландо Норрис из команды "Макларен" выиграл 21-й этап чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бразилии, который прошел в Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос".
Норрис выиграл 11-ю гонку в карьере и вторую подряд. Вторым финишировал итальянец Андреа Кими Антонелли из "Мерседеса", третьим стал действующий чемпион нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", стартовавший с пит-лейна.
Далее в первой десятке расположились: 4. Джордж Расселл (Великобритания; "Мерседес"), 5. Оскар Пиастри (Австралия; "Макларен"), 6. Оливер Берман (Великобритания; "Хаас") 7. Лиам Лоусон (Новая Зеландия; Racing Bulls), 8. Исак Хаджар (Франция; Racing Bulls), 9. Нико Хюлькенберг (Германия; "Кик Заубер"), 10. Пьер Гасли (Франция; "Альпин").
Гонку не смогли завершить оба пилота "Феррари". Монегаск Шарль Леклер выбыл после столкновения с Антонелли, который перед этим столкнулся с австралийцем Оскаром Пиастри из "Макларена". Британец Льюис Хэмилтон повредил болид на первом круге, позднее заехал в боксы и завершил гонку досрочно. Третьим выбывшим стал бразилец Габриэль Бортолето ("Кик Заубер"), который на старте домашнего этапа въехал в отбойник после контакта с болидом канадца Лэнса Стролла ("Астон Мартин").
Следующий этап пройдет 20-22 ноября в Лас-Вегасе.
Оскар Пиастри - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Пиастри врезался в стену во время спринта Гран-при Бразилии
8 ноября, 17:33
 
Формула-1СпортЛандо НоррисМакларенМерседесМакс ФерстаппенШарль Леклер
 
 
