https://ria.ru/20251109/norris-2053831450.html
Норрис выиграл Гран-при Бразилии
Норрис выиграл Гран-при Бразилии - РИА Новости, 16.11.2025
Норрис выиграл Гран-при Бразилии
Британец Ландо Норрис из команды "Макларен" выиграл 21-й этап чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бразилии, который прошел в Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос". РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-09T21:53:00+03:00
2025-11-09T21:53:00+03:00
2025-11-16T14:33:00+03:00
формула-1
спорт
ландо норрис
макларен
мерседес
макс ферстаппен
шарль леклер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892290367_0:637:1366:1405_1920x0_80_0_0_ef1021ac4b3fd73bc3715ec8b12e4ba1.jpg
/20251108/piastri-2053688900.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892290367_0:365:1366:1390_1920x0_80_0_0_4c0e47e380ee5d129cc0df092e483f82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ландо норрис, макларен, мерседес, макс ферстаппен, шарль леклер
Формула-1, Спорт, Ландо Норрис, Макларен, Мерседес, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер
Норрис выиграл Гран-при Бразилии
Ландо Норрис из "Макларена" стал победителем Гран-при Бразилии "Формулы-1"
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Британец Ландо Норрис из команды "Макларен" выиграл 21-й этап чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бразилии, который прошел в Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос".
Норрис
выиграл 11-ю гонку в карьере и вторую подряд. Вторым финишировал итальянец Андреа Кими Антонелли из "Мерседеса
", третьим стал действующий чемпион нидерландец Макс Ферстаппен
из "Ред Булл", стартовавший с пит-лейна.
Далее в первой десятке расположились: 4. Джордж Расселл (Великобритания; "Мерседес"), 5. Оскар Пиастри (Австралия; "Макларен"), 6. Оливер Берман (Великобритания; "Хаас") 7. Лиам Лоусон (Новая Зеландия; Racing Bulls), 8. Исак Хаджар (Франция; Racing Bulls), 9. Нико Хюлькенберг (Германия; "Кик Заубер"), 10. Пьер Гасли (Франция; "Альпин").
Гонку не смогли завершить оба пилота "Феррари
". Монегаск Шарль Леклер
выбыл после столкновения с Антонелли, который перед этим столкнулся с австралийцем Оскаром Пиастри
из "Макларена
". Британец Льюис Хэмилтон
повредил болид на первом круге, позднее заехал в боксы и завершил гонку досрочно. Третьим выбывшим стал бразилец Габриэль Бортолето ("Кик Заубер"), который на старте домашнего этапа въехал в отбойник после контакта с болидом канадца Лэнса Стролла
("Астон Мартин
").
Следующий этап пройдет 20-22 ноября в Лас-Вегасе.