Россиян предупредили о лишении прав за езду с нечитаемыми номерами - РИА Новости, 09.11.2025
02:50 09.11.2025 (обновлено: 14:55 09.11.2025)
Россиян предупредили о лишении прав за езду с нечитаемыми номерами
Россиян предупредили о лишении прав за езду с нечитаемыми номерами
Автовладельцу за умышленно скрытый госномер грозит наказание вплоть до лишения водительского удостоверения на срок от одного до трех месяцев или штраф в размере
Россиян предупредили о лишении прав за езду с нечитаемыми номерами

Машаров: за умышленно скрытый госномер автомобиля грозит штраф или лишение прав

© РИА Новости / Павел Бедняков
Автомобиль едет по улице
Автомобиль едет по улице. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Автовладельцу за умышленно скрытый госномер грозит наказание вплоть до лишения водительского удостоверения на срок от одного до трех месяцев или штраф в размере пяти тысяч рублей, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"За умышленно скрытый номер автовладельцу грозит наказание вплоть до лишения водительского удостоверения на срок от одного до трех месяцев или штраф в размере пяти тысяч рублей, часть вторая статьи 12.2 КоАП России", — рассказал Машаров.
В ГД рассказали, когда необходима замена водительских прав
В ГД рассказали, когда необходима замена водительских прав
1 ноября, 01:58
Машаров подчеркнул, что, согласно части 2.1 статьи 12.2 КоАП, управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.
"В соответствии с частью первой статьи 12.2 КоАП, управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей", — добавил Машаров.
По его словам, некоторые водители намеренно заклеивают или пачкают номера, чтобы скрыться от камер фиксации нарушений. Для этого используют пленки, шторки, спреи с искусственной грязью или другие устройства. Он добавил, что причиной "нечитаемости" могут стать несколько факторов, например, дорожная грязь или налипший снег.
"Согласно примечанию к статье 12.2 КоАП, государственный регистрационный знак признается нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток — хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего знака", — добавил Машаров.
Эксперт подчеркнул, что в случае ухудшения погодных условий стоит периодически останавливаться и протирать загрязненные номера автомобиля. Он также отметил, что в большинстве случаев инспекторы ГАИ сначала предупреждают автовладельца и просят очистить "грязный" регистрационный знак.
Водительские права будут отзывать при выявлении ряда опасных заболеваний
Водительские права будут отзывать при выявлении ряда опасных заболеваний
28 сентября, 10:10
 
Общество Россия ГИБДД МВД РФ Авто
 
 
