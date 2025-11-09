Россиян предупредили о лишении прав за езду с нечитаемыми номерами

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Автовладельцу за умышленно скрытый госномер грозит наказание вплоть до лишения водительского удостоверения на срок от одного до трех месяцев или штраф в размере пяти тысяч рублей, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"За умышленно скрытый номер автовладельцу грозит наказание вплоть до лишения водительского удостоверения на срок от одного до трех месяцев или штраф в размере пяти тысяч рублей, часть вторая статьи 12.2 КоАП России", — рассказал Машаров.

Машаров подчеркнул, что, согласно части 2.1 статьи 12.2 КоАП, управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.

"В соответствии с частью первой статьи 12.2 КоАП, управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей", — добавил Машаров.

По его словам, некоторые водители намеренно заклеивают или пачкают номера, чтобы скрыться от камер фиксации нарушений. Для этого используют пленки, шторки, спреи с искусственной грязью или другие устройства. Он добавил, что причиной "нечитаемости" могут стать несколько факторов, например, дорожная грязь или налипший снег.

"Согласно примечанию к статье 12.2 КоАП, государственный регистрационный знак признается нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток — хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего знака", — добавил Машаров.