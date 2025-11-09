Премьер Испании высказался против милитаризации Европы

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес высказался против идеи Европы, вооруженной до зубов в будущем, по его мнению, в 2035 году континент должен стать гарантом международного права.

Так премьер-министр ответил на вопрос журналиста в интервью газете Pais о том, есть ли смысл выделять 5% от ВВП страны на обеспечение обороны, если государство не тратит столько на сферу образования.

"Какой мир мы хотим оставить нашим детям, когда они достигнут нашего возраста... Нужно провести дипломатическую работу для того, чтобы в 2035 году у нас была Европа , не вооруженная до зубов, а единая, и (она была - ред.) гарантом международного права", - заявил Санчес

Он добавил, что, тем не менее, нужно учитывать изменения геополитических реалий.

Политик уточнил, что несмотря на выделение Испанией 2,1% от ВВП на оборону, страна выполняет свои обязательства в НАТО . Обсуждая свои отношения с президентом США Дональдом Трампом , Санчес подчеркнул, что хочет иметь со Штатами хорошие отношения с экономической и социальной точки зрения.