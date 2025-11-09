https://ria.ru/20251109/nato-2053779686.html
Премьер Испании высказался против милитаризации Европы
Премьер Испании высказался против милитаризации Европы - РИА Новости, 09.11.2025
Премьер Испании высказался против милитаризации Европы
Премьер-министр Испании Педро Санчес высказался против идеи Европы, вооруженной до зубов в будущем, по его мнению, в 2035 году континент должен стать гарантом... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T14:09:00+03:00
2025-11-09T14:09:00+03:00
2025-11-09T14:09:00+03:00
в мире
испания
европа
сша
дональд трамп
педро санчес
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818383351_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_951dfaccf5f95c31c062ba3fec75d9a4.jpg
https://ria.ru/20251108/nato-2053611404.html
https://ria.ru/20251107/nato-2053335265.html
испания
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818383351_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_934c74ee81fdb28b5c902420ef1b1a69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, европа, сша, дональд трамп, педро санчес, нато
В мире, Испания, Европа, США, Дональд Трамп, Педро Санчес, НАТО
Премьер Испании высказался против милитаризации Европы
Премьер Испании Санчес призвал Европу не вооружаться, а быть гарантом права
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес высказался против идеи Европы, вооруженной до зубов в будущем, по его мнению, в 2035 году континент должен стать гарантом международного права.
Так премьер-министр ответил на вопрос журналиста в интервью газете Pais о том, есть ли смысл выделять 5% от ВВП страны на обеспечение обороны, если государство не тратит столько на сферу образования.
"Какой мир мы хотим оставить нашим детям, когда они достигнут нашего возраста... Нужно провести дипломатическую работу для того, чтобы в 2035 году у нас была Европа
, не вооруженная до зубов, а единая, и (она была - ред.) гарантом международного права", - заявил Санчес
.
Он добавил, что, тем не менее, нужно учитывать изменения геополитических реалий.
Политик уточнил, что несмотря на выделение Испанией
2,1% от ВВП на оборону, страна выполняет свои обязательства в НАТО
. Обсуждая свои отношения с президентом США Дональдом Трампом
, Санчес подчеркнул, что хочет иметь со Штатами хорошие отношения с экономической и социальной точки зрения.
Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность введения торговых пошлин против Испании из-за ее отказа увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, назвав позицию Мадрида
"крайне неуважительной по отношению к НАТО". Санчес заявлял, что его правительство не планирует повышать долю военных расходов выше 2% ВВП, несмотря на слова Трампа.