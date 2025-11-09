Рейтинг@Mail.ru
Премьер Испании высказался против милитаризации Европы - РИА Новости, 09.11.2025
14:09 09.11.2025
Премьер Испании высказался против милитаризации Европы
Премьер Испании высказался против милитаризации Европы - РИА Новости, 09.11.2025
Премьер Испании высказался против милитаризации Европы
Премьер-министр Испании Педро Санчес высказался против идеи Европы, вооруженной до зубов в будущем, по его мнению, в 2035 году континент должен стать гарантом... РИА Новости, 09.11.2025
в мире
испания
европа
сша
дональд трамп
педро санчес
нато
испания
европа
сша
в мире, испания, европа, сша, дональд трамп, педро санчес, нато
В мире, Испания, Европа, США, Дональд Трамп, Педро Санчес, НАТО
Премьер Испании высказался против милитаризации Европы

Премьер Испании Санчес призвал Европу не вооружаться, а быть гарантом права

© AP Photo / Armin DurgutПедро Санчес
Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Armin Durgut
Педро Санчес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес высказался против идеи Европы, вооруженной до зубов в будущем, по его мнению, в 2035 году континент должен стать гарантом международного права.
Так премьер-министр ответил на вопрос журналиста в интервью газете Pais о том, есть ли смысл выделять 5% от ВВП страны на обеспечение обороны, если государство не тратит столько на сферу образования.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Провокационное заявление генерала НАТО о России поразило журналиста
Вчера, 09:45
"Какой мир мы хотим оставить нашим детям, когда они достигнут нашего возраста... Нужно провести дипломатическую работу для того, чтобы в 2035 году у нас была Европа, не вооруженная до зубов, а единая, и (она была - ред.) гарантом международного права", - заявил Санчес.
Он добавил, что, тем не менее, нужно учитывать изменения геополитических реалий.
Политик уточнил, что несмотря на выделение Испанией 2,1% от ВВП на оборону, страна выполняет свои обязательства в НАТО. Обсуждая свои отношения с президентом США Дональдом Трампом, Санчес подчеркнул, что хочет иметь со Штатами хорошие отношения с экономической и социальной точки зрения.
Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность введения торговых пошлин против Испании из-за ее отказа увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, назвав позицию Мадрида "крайне неуважительной по отношению к НАТО". Санчес заявлял, что его правительство не планирует повышать долю военных расходов выше 2% ВВП, несмотря на слова Трампа.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Заявление Рютте о России вызвало переполох на Западе
7 ноября, 06:30
 
В миреИспанияЕвропаСШАДональд ТрампПедро СанчесНАТО
 
 
