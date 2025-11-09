В Москве к журналисту применили физическую силу в ходе съемки сюжета

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Продавец применил физическую силу к журналисту в ходе съемки им сюжета о нелегальной реализации электронных сигарет в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ.

В ведомстве отметили, что в эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщалось, что в ходе съемки сюжета о нелегальной реализации электронных сигарет в одном из столичных торговых центров продавец применил физическую силу к журналисту.