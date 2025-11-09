Рейтинг@Mail.ru
В Москве к журналисту применили физическую силу в ходе съемки сюжета - РИА Новости, 09.11.2025
В Москве к журналисту применили физическую силу в ходе съемки сюжета
происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве к журналисту применили физическую силу в ходе съемки сюжета

СК возбудил дело после применения силы к журналисту в ходе съемки сюжета

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Продавец применил физическую силу к журналисту в ходе съемки им сюжета о нелегальной реализации электронных сигарет в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ.
В ведомстве отметили, что в эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщалось, что в ходе съемки сюжета о нелегальной реализации электронных сигарет в одном из столичных торговых центров продавец применил физическую силу к журналисту.
"Следственными органами СК России по городу Москве по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Добавляется, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
"Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - заключили в СК.
