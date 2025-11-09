https://ria.ru/20251109/moskva-2053790040.html
В Москве к журналисту применили физическую силу в ходе съемки сюжета
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Продавец применил физическую силу к журналисту в ходе съемки им сюжета о нелегальной реализации электронных сигарет в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ.
В ведомстве отметили, что в эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщалось, что в ходе съемки сюжета о нелегальной реализации электронных сигарет в одном из столичных торговых центров продавец применил физическую силу к журналисту.
"Следственными органами СК России
по городу Москве
по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
ведомства.
Добавляется, что глава СК России Александр Бастрыкин
поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
"Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - заключили в СК.