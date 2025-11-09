https://ria.ru/20251109/moskva-2053750749.html
В Москве в ДТП с Lamborghini погибли два человека
В Москве в ДТП с Lamborghini погибли два человека
В Москве в ДТП с Lamborghini погибли два человека
Двое мужчин погибли, еще двое госпитализированы из-за ДТП с Lamborghini на Международном шоссе в Москве, сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T09:08:00+03:00
2025-11-09T09:08:00+03:00
2025-11-09T09:18:00+03:00
происшествия
москва
lamborghini
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
происшествия, москва, lamborghini
Происшествия, Москва, Lamborghini
В Москве в ДТП с Lamborghini погибли два человека
На Международном шоссе в Москве перевернулся автомобиль, погибли два человека