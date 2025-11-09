Рейтинг@Mail.ru
В Москве в ДТП с Lamborghini погибли два человека - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 09.11.2025 (обновлено: 09:18 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/moskva-2053750749.html
В Москве в ДТП с Lamborghini погибли два человека
В Москве в ДТП с Lamborghini погибли два человека - РИА Новости, 09.11.2025
В Москве в ДТП с Lamborghini погибли два человека
Двое мужчин погибли, еще двое госпитализированы из-за ДТП с Lamborghini на Международном шоссе в Москве, сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T09:08:00+03:00
2025-11-09T09:18:00+03:00
происшествия
москва
lamborghini
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053751902_0:196:1280:916_1920x0_80_0_0_8dc64b978ea0c65f1aeac249cbd6aaee.jpg
https://ria.ru/20250529/dtp-2019679169.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053751902_0:6:1280:966_1920x0_80_0_0_323193b4e04b2113c2276c7f37b72971.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, lamborghini
Происшествия, Москва, Lamborghini
В Москве в ДТП с Lamborghini погибли два человека

На Международном шоссе в Москве перевернулся автомобиль, погибли два человека

© Фото : Прокуратура МосквыПослдествия ДТП с Lamborghini в Москве
Послдествия ДТП с Lamborghini в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : Прокуратура Москвы
Послдествия ДТП с Lamborghini в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Двое мужчин погибли, еще двое госпитализированы из-за ДТП с Lamborghini на Международном шоссе в Москве, сообщили в столичной прокуратуре.
"По предварительным данным, ночью на Международном шоссе водитель автомобиля Lamborghini совершил наезд на препятствие, после чего транспортное средство перевернулось и загорелось. В результате ДТП двое мужчин погибли, еще двое госпитализированы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре.
ДТП в Подмосковье при котором погибли две 13-летние девочки - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки
29 мая, 00:28
 
ПроисшествияМоскваLamborghini
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала