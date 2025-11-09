Овчинский: у станции "Кантемировской" построили два жилых дома по реновации

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В сентябре в южной части Москвы в районе Царицыно достроили два жилых комплекса в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Во дворах ЖК обустроили три детских площадки, две зоны для занятий спортом и семь пространств для отдыха, уточнил министр. Он также добавил, что рядом с новостройками расположена станция московского метрополитена "Кантемировская".