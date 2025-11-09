https://ria.ru/20251109/moskva-2053725655.html
Овчинский: у станции "Кантемировской" построили два жилых дома по реновации
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В сентябре в южной части Москвы в районе Царицыно достроили два жилых комплекса в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Общая площадь новостроек составляет около 76 тысяч квадратных метров.
"Новые жилые комплексы расположены на Кантемировской улице. Суммарно в них предусмотрено 832 квартиры жилой площадью более 43 тысяч квадратных метров. Из них 13 квартир адаптированы для маломобильных граждан: в них широкие коридоры и дверные проемы, а в санузлах установлены специальные поручни", – приводит слова Овчинского
пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Во дворах ЖК обустроили три детских площадки, две зоны для занятий спортом и семь пространств для отдыха, уточнил министр. Он также добавил, что рядом с новостройками расположена станция московского метрополитена "Кантемировская".
Реновация длится в Москве
с 2017 года. По ее программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.