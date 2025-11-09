Мошенники похитили у московской пенсионерки более 27 миллионов рублей

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Более 27,8 миллиона рублей похитили мошенники у пенсионерки под предлогом перерасчета оплаты услуг связи в Москве, сообщает столичная прокуратура.

« "Под предлогом перерасчета оплаты за услуги связи мошенники похитили у столичной пенсионерки более 27,8 миллиона рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению, женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником компании, оказывающей услуги связи, и сказал, что имеются ошибки в паспортных данных и их нужно ему продиктовать. Кроме того, аферист заверил, что после корректировки информации будет произведен перерасчет и женщина сможет не платить за телефон шесть месяцев. Пенсионерка поверила и продиктовала незнакомцу свои персональные данные, после чего разговор прервался, рассказали в ведомстве.

Затем начался второй этап мошеннической схемы. В дело вступила лжесиловик, которая, угрожая привлечением к уголовной ответственности, убедила потерпевшую передать более 600 тысяч рублей курьеру. Далее по указанию аферистов пенсионерка купила новый телефон и сим-карту, а также один килограмм золота за 9 миллионов рублей. Уточняется, что золото и оставшиеся сбережения она также передала криминальному посыльному.

Помимо этого, мошенники уговорили пенсионерку принять участие в якобы проводимой операции по поимке "черных риелторов". Введенная в заблуждение женщина продала свою квартиру, а деньги не получила, так как "телефонные кураторы" убедили ее в фиктивности сделки. Когда якобы начались мероприятия по поимке "черных риелторов", пострадавшей сказали покинуть квартиру, снять другое жилье и находиться там до момента задержания злоумышленников.