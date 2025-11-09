Рейтинг@Mail.ru
"Монако" с Головиным потерпел поражение в матче чемпионата Франции - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:15 09.11.2025 (обновлено: 07:23 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/monako-2053730942.html
"Монако" с Головиным потерпел поражение в матче чемпионата Франции
"Монако" с Головиным потерпел поражение в матче чемпионата Франции - РИА Новости, 09.11.2025
"Монако" с Головиным потерпел поражение в матче чемпионата Франции
"Монако" потерпел разгромное поражение от "Ланса" в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T01:15:00+03:00
2025-11-09T07:23:00+03:00
футбол
спорт
александр головин
уэсли саид
одсонн эдуар
монако
ланс
брест
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975613224_0:17:1080:625_1920x0_80_0_0_1abf8d665e6c605c56c45dcb05dc746e.jpg
/20251106/futbol-2053297795.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975613224_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_d3f020354accf21b6702f88a8fc544bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, александр головин, уэсли саид, одсонн эдуар, монако, ланс, брест, чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Александр Головин, Уэсли Саид, Одсонн Эдуар, Монако, Ланс, Брест, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
Футбол
"Монако" с Головиным потерпел поражение в матче чемпионата Франции

"Монако" проиграл "Лансу" в матче 12-го тура Лиги 1

© Соцсети сборной РоссииАлександр Головин
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Соцсети сборной России
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. "Монако" потерпел разгромное поражение от "Ланса" в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Монако, закончилась победой гостей со счетом 4:1. У победителей дубль оформил Уэсли Саид (40-я и 60-я минуты), по одному мячу забили Одсонн Эдуар (21) и Мамаду Сангаре (45+3). У хозяев отличился Фоларин Балоган (37, пенальти), который на 45-й минуте получил прямую красную карточку. На третьей добавленной ко второму тайму минуте его одноклубник Ансу Фати не смог реализовать 11-метровый удар.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
08 ноября 2025 • начало в 23:05
Завершен
Монако
1 : 4
Ланс
37‎’‎ • Фоларин Балогун (П)
21‎’‎ • Одсонн Эдуард
40‎’‎ • Уэсли Саид
(Одсонн Эдуард)
45‎’‎ • Мамаду Сангар
(Флориан Товен)
60‎’‎ • Уэсли Саид
(Флориан Товен)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе монегасков и был заменен после первого тайма.
"Монако" с 20 очками занимает шестое место в турнирной таблице, "Ланс" (25 очков) располагается на второй позиции.

Результаты других матчей:

Футболисты ПСЖ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Мбаппе, Рафинья и Дембеле поборются за приз ФИФА лучшему игроку 2025 года
6 ноября, 21:21
 
ФутболСпортАлександр ГоловинУэсли СаидОдсонн ЭдуарМонакоЛансБрестЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала