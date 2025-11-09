"Монако" с Головиным потерпел поражение в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. "Монако" потерпел разгромное поражение от "Ланса" в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Монако, закончилась победой гостей со счетом 4:1. У победителей дубль оформил Уэсли Саид (40-я и 60-я минуты), по одному мячу забили Одсонн Эдуар (21) и Мамаду Сангаре (45+3). У хозяев отличился Фоларин Балоган (37, пенальти), который на 45-й минуте получил прямую красную карточку. На третьей добавленной ко второму тайму минуте его одноклубник Ансу Фати не смог реализовать 11-метровый удар.
08 ноября 2025 • начало в 23:05
Завершен
37’ • Фоларин Балогун (П)
21’ • Одсонн Эдуард
40’ • Уэсли Саид
45’ • Мамаду Сангар
60’ • Уэсли Саид
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе монегасков и был заменен после первого тайма.
"Монако" с 20 очками занимает шестое место в турнирной таблице, "Ланс" (25 очков) располагается на второй позиции.