В Молдавии открыли памятник пособникам нацистов - РИА Новости, 09.11.2025
21:47 09.11.2025
В Молдавии открыли памятник пособникам нацистов
Очередной памятник пособникам нацистов был открыт в Молдавии, на этот раз в селе Слобозия Маре, сообщил руководитель Национального координационного комитета... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T21:47:00+03:00
2025-11-09T21:47:00+03:00
в мире
молдавия
кагульский район
румыния
майя санду
румынская православная церковь
молдавия
кагульский район
румыния
В Молдавии открыли памятник пособникам нацистов

В молдавском селе Слобозия Маре открыли памятник пособникам нацистов

© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Очередной памятник пособникам нацистов был открыт в Молдавии, на этот раз в селе Слобозия Маре, сообщил руководитель Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
Ранее Петрович сообщал, что с середины октября в Молдавии было открыто три кладбища румынских пособников нацистов. Он отмечал, что для церемонии открытия в селе Гиличены минобороны страны выделило почетный караул и военный оркестр, подобное мероприятие в селе Тэлэешты прошло с воинскими почестями, включая троекратный оружейный салют. Также поисковик рассказал об открытии кладбища румынских союзников Гитлера в селе Заим, которое, по его словам, было проведено без воинских почестей, но не обошлось без вовлечения детей в пропаганду нацизма.
"В селе Слобозия Маре Кагульского района Республики Молдова ассоциация по героизации нацизма Monumentum открыла очередной памятник военнослужащим нацистской Румынии, погибшим летом 1941 года во время вторжения в Советской Союз. Фальсификаторы традиционно обозначили пособников Гитлера "героями-освободителями", погибшими "за вызволение Бессарабии из рабства"… Это уже 4-й объект, открытый в честь румыно-фашистских оккупантов за последний месяц", - написал в своем Telegram-канале Петрович.
Поисковик добавил, что открытие памятника прошло с участием почетного караула и военного оркестра департамента пограничной службы Молдавии, Бессарабской митрополии (входит в состав Румынской православной церкви), органов местного самоуправления и детей.
"Именно на них (детей – ред.) рассчитана вдолгую вся эта чудовищная фальсификация с обелением и героизацией нацистских захватчиков", - подчеркнул он.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
В миреМолдавияКагульский районРумынияМайя СандуРумынская православная церковь
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
