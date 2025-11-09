https://ria.ru/20251109/mls-2053745888.html
Дубль и два паса Месси помогли "Интер Майами" выйти в 1/4 финала MLS
Дубль и два паса Месси помогли "Интер Майами" выйти в 1/4 финала MLS
Дубль и два паса Месси помогли "Интер Майами" выйти в 1/4 финала MLS
"Интер Майами" на своем поле разгромил "Нэшвилл" в третьем матче серии 1/8 финала североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). РИА Новости, 09.11.2025
Дубль и два паса Месси помогли "Интер Майами" выйти в 1/4 финала MLS
"Интер Майами" обыграл "Нэшвилл" в третьем матче серии 1/8 финала MLS