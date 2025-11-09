Рейтинг@Mail.ru
Дубль и два паса Месси помогли "Интер Майами" выйти в 1/4 финала MLS
07:48 09.11.2025
Дубль и два паса Месси помогли "Интер Майами" выйти в 1/4 финала MLS
Дубль и два паса Месси помогли "Интер Майами" выйти в 1/4 финала MLS - РИА Новости, 09.11.2025
Дубль и два паса Месси помогли "Интер Майами" выйти в 1/4 финала MLS
"Интер Майами" на своем поле разгромил "Нэшвилл" в третьем матче серии 1/8 финала североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T07:48:00+03:00
2025-11-09T07:49:00+03:00
Футбол
Дубль и два паса Месси помогли "Интер Майами" выйти в 1/4 финала MLS

"Интер Майами" обыграл "Нэшвилл" в третьем матче серии 1/8 финала MLS

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. "Интер Майами" на своем поле разгромил "Нэшвилл" в третьем матче серии 1/8 финала североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча прошла в Форт Лодердейле и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых по дублю оформили Лионель Месси (10-я и 39-я минуты) и Тадео Альенде (73, 76).
MLS
09 ноября 2025 • начало в 04:00
Завершен
Интер Майами
4 : 0
Нэшвилл
10‎’‎ • Лео Месси
(Тадео Альенде)
39‎’‎ • Лео Месси
(Mateo Silvetti)
73‎’‎ • Тадео Альенде
(Жорди Альба)
76‎’‎ • Тадео Альенде
(Лео Месси)
Месси также записал на свой счет две результативные передачи. Как сообщает пресс-служба MLS в соцсети Х, аргентинец достиг отметки в 400 ассистов за карьеру в составе клубов и национальной сборной.
"Интер Майами" выиграл серию до двух побед со счетом 2-1 и вышел в четвертьфинал MLS, где сыграет против "Цинциннати".
Месси стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата MLS
19 октября, 10:49
19 октября, 10:49
 
