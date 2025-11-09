Рейтинг@Mail.ru
21:40 09.11.2025
"Манчестер Сити" в 1000-м матче Гвардиолы разгромил "Ливерпуль"
спорт, английская премьер-лига (апл), эрлинг холанд, манчестер сити, ливерпуль, жереми доку, вирджил ван дейк, хосеп гвардиола
"Манчестер Сити" в 1000-м матче Гвардиолы разгромил "Ливерпуль"

Эрлинг Холанд
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. "Манчестер Сити" крупно обыграл "Ливерпуль" в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, у которых отличились Эрлинг Холанд (29-я минута), не реализовавший на 13-й минуте пенальти, Нико Гонсалес (45+3) и Жереми Доку (63). На 38-й минуте был отменен гол капитана "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка на 38-й минуте из-за офсайда.
09 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Манчестер Сити
3 : 0
Ливерпуль
29‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Матеус Луис)
45‎’‎ • Нико Гонсалес
(Бернарду Силва)
63‎’‎ • Жереми Доку
(Nico O'Reilly)
Этот матч стал 1000-м в карьере главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы.
Холанд с 14 голами возглавляет таблицу бомбардиров Английской премьер-лиги (АПЛ), что стало вторым результатом в истории турнира за первые 11 матчей. Больше забивал лишь сам норвежец (17) в сезоне-2022/23. Ранее "Ливерпуль" не проигрывал "Манчестер Сити" на протяжении четырех матчей, последний раз "горожане" побеждали в апреле 2023 года (4:1).
"Манчестер Сити" с 22 очками занимает второе место в таблице. "Ливерпуль" (18 очков), проигравший пять из шести последних игр чемпионата, идет восьмым. В следующем туре "Манчестер Сити" 22 ноября сыграет на выезде с "Ньюкасл Юнайтед", команда Арне Слота в тот же день примет "Ноттингем Форест".
Заголовок открываемого материала