https://ria.ru/20251109/maltseva-2053832241.html
Федерация водных видов назвала лучших спортсменов года
Федерация водных видов назвала лучших спортсменов года - РИА Новости, 09.11.2025
Федерация водных видов назвала лучших спортсменов года
Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) в своем Telegram-канале начала объявлять лауреатов премии Rus Aquatics Awards в номинации "Спортсмен года". РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T22:02:00+03:00
2025-11-09T22:02:00+03:00
2025-11-09T22:02:00+03:00
плавание
спорт
александр мальцев
екатерина прокофьева
никита шлейхер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030122747_0:93:1789:1099_1920x0_80_0_0_6f7ed16fa422d7982dd0a13846c39913.jpg
/20251109/sport-2053810492.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030122747_101:0:1689:1191_1920x0_80_0_0_356a6f21c73863c760a5e82daac07ae7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
плавание, спорт, александр мальцев, екатерина прокофьева, никита шлейхер
Плавание, Спорт, Александр Мальцев, Екатерина Прокофьева, Никита Шлейхер
Федерация водных видов назвала лучших спортсменов года
Мальцев и Гурбанбердиева названы лучшими синхронистами года в России