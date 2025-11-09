Рейтинг@Mail.ru
Федерация водных видов назвала лучших спортсменов года
22:02 09.11.2025
Федерация водных видов назвала лучших спортсменов года
Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) в своем Telegram-канале начала объявлять лауреатов премии Rus Aquatics Awards в номинации "Спортсмен года". РИА Новости, 09.11.2025
плавание, спорт, александр мальцев, екатерина прокофьева, никита шлейхер
Плавание, Спорт, Александр Мальцев, Екатерина Прокофьева, Никита Шлейхер
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) в своем Telegram-канале начала объявлять лауреатов премии Rus Aquatics Awards в номинации "Спортсмен года".
В синхронном плавании лучшими признаны Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева, в водном поло - Кирилл Новоксенов и Екатерина Прокофьева, в прыжках в воду - Никита Шлейхер и Анна Конаныхина.
Победителей среди пловцов объявят в понедельник в ходе открытия вечерней сессии чемпионата России по плаванию на короткой воде в Казани.
Евгения Чикунова - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Чикунова выиграла 100-метровку брассом на ЧР на короткой воде
Плавание Спорт Александр Мальцев Екатерина Прокофьева Никита Шлейхер
 
 
