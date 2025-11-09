Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии предупредили о риске от разрыва соглашения о безвизе с СНГ - РИА Новости, 09.11.2025
22:40 09.11.2025 (обновлено: 22:53 09.11.2025)
В Молдавии предупредили о риске от разрыва соглашения о безвизе с СНГ
В Молдавии предупредили о риске от разрыва соглашения о безвизе с СНГ
КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Инициатива молдавских властей по денонсации соглашения о безвизовом режиме со странами СНГ ударит по экономике страны и приведёт к полному разрыву отношений с Россией, считает лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу.
Правительство Молдавии 12 ноября рассмотрит проект закона о денонсации соглашения о безвизовых поездках граждан стран Содружества Независимых Государств по территории его участников, подписанного в Бишкеке 9 октября 1992 года. По словам Лунгу, этот документ позволял молдавским гражданам свободно ездить к родным, работать, учиться и вести бизнес без искусственных барьеров.
"Это решение ударит по простым людям и по экономике страны. Россия — ключевой рынок для молдавских гастарбайтеров, которые ежегодно отправляют домой 1–1,5 миллиарда долларов, что составляет 10–15% ВВП. Визы усложнят поиск работы, ударят по семьям и сельскому хозяйству. По оценкам, переводы из-за рубежа могут сократиться на 20–30% в первый год… На двустороннем уровне это приведёт к полному разрыву отношений с Россией. Визы для всех спровоцируют ответные меры, а остальные страны СНГ примут соответствующие ограничения", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По его словам, соблюдение международных экономических и финансовых санкций уже сильно сказалось на двусторонних отношениях и торговле Молдавии со странами СНГ.
"Объём внешней торговли находится на самом низком уровне — всего 10–15% от потенциального. Введение визовых барьеров ударит по туризму, транспорту и малому бизнесу. Общий эффект: дополнительное замедление роста ВВП на 1–2%", - подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ сообщил, что республика подписала 282 соглашения в рамках СНГ. По данным на январь 2025 года, Молдавия денонсировала 66 соглашений с СНГ, еще 50 находятся на разных стадиях этого процесса.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, которые стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
