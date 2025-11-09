В Белоруссии рассказали, почему Литва решила закрыть границу

МИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Литва пошла на конфронтацию и закрыла границу с Белоруссией из-за желания заработать политические очки на конфликтном потенциале, заявил белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков телеканалу "Беларусь1".

"Вся эта конфронтация от их безудержного желания заработать на вот этом конфликтном потенциале. То есть заработать политические очки, показав всему Европейскому союзу, что "мы сдерживаем орды варваров, уважайте нас за это, помогайте нам за это". Потому что по-другому никак страны Балтии себя проявить не могут от слова совсем", - сказал Рыженков, говоря о причинах закрытия границы.

По словам главы МИД, в странах Балтии много проблем.

"Промышленность мы понимаем какая. Логистически они сами закрывают эти маршруты. Демографически страны просто катятся в пропасть, поэтому хоть как-то, хоть что-то. Мы видели польский пример. После вот этой всей вакханалии, которая была на границе пару месяцев назад, приезжала (глава Еврокомиссии Урсула - ред.) фон дер Ляйен, ходила с премьер-министром (Польши Дональдом - ред.) Туском вдоль границы, охали-ахали, и потом выделили Польше 43 миллиарда евро на обустройство границы. Мы же понимаем, что в таком объеме такие деньги, причем, когда ослаблен контроль за их использованием, и когда они идут на такие цели, которые и проконтролировать-то невозможно, ну и литовцы, наверное, решили пойти путем Польши", - сказал министр.

По его словам, Литва нагоняет истерию.

"Говорят о том, что закрыли на месяц. На самом деле посмотрим за этот месяц, ждите каких-то красивых, ярких финансовых вливаний в Литву со стороны Европейского союза. Надо сегодня им кейс подготовить, выкатить в Европейский союз, получить эти деньги, ну и дальше работать", - сказал Рыженков.

Министр заметил, что Литва несет огромные убытки из-за закрытия границы.

"Я слышал, что руководство Ассоциации перевозчиков Литвы называет сумму порядка 1 миллиарда долларов. Для Литвы эта сумма просто астрономическая. Это только убытки в течение ближайшего времени. А потеря репутации как надежного партнера для перевозки и транспортировки грузов и торговли стоит гораздо дороже. И ее отложенный эффект будет проявляться на годы вперед", - отметил глава МИД.

Рыженков считает, что действия Вильнюса не отвечают интересам народа.

"Чем думают в Литве, я не знаю. Но то, что это не во благо народа Литвы и что это абсолютно не отвечает интересам развития государства как такового, это точно. Потому что каждый этот шаг несет для Литвы только убытки", - сказал он.