Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии рассказали, почему Литва решила закрыть границу - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:49 09.11.2025 (обновлено: 22:27 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/litva-2053830782.html
В Белоруссии рассказали, почему Литва решила закрыть границу
В Белоруссии рассказали, почему Литва решила закрыть границу - РИА Новости, 09.11.2025
В Белоруссии рассказали, почему Литва решила закрыть границу
Литва пошла на конфронтацию и закрыла границу с Белоруссией из-за желания заработать политические очки на конфликтном потенциале, заявил белорусский министр... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T21:49:00+03:00
2025-11-09T22:27:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
балтия
максим рыженков
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892766718_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_7a07992a924f8424e7101e07f3d8b29e.jpg
https://ria.ru/20251031/lukashenko-2052208811.html
https://ria.ru/20251106/moldaviya-2053215168.html
https://ria.ru/20251108/granitsa-2053707338.html
белоруссия
литва
балтия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892766718_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9701e35952bf18fc2a88be8520ee26da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, литва, балтия, максим рыженков, еврокомиссия
В мире, Белоруссия, Литва, Балтия, Максим Рыженков, Еврокомиссия
В Белоруссии рассказали, почему Литва решила закрыть границу

Рыженков: Литва закрыла границу из-за желания заработать политические очки

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗакрытый погранпереход на белорусско-литовской границе
Закрытый погранпереход на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Закрытый погранпереход на белорусско-литовской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Литва пошла на конфронтацию и закрыла границу с Белоруссией из-за желания заработать политические очки на конфликтном потенциале, заявил белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков телеканалу "Беларусь1".
"Вся эта конфронтация от их безудержного желания заработать на вот этом конфликтном потенциале. То есть заработать политические очки, показав всему Европейскому союзу, что "мы сдерживаем орды варваров, уважайте нас за это, помогайте нам за это". Потому что по-другому никак страны Балтии себя проявить не могут от слова совсем", - сказал Рыженков, говоря о причинах закрытия границы.
Лукашенко рассказал, что он послал американцев, требовавших извиниться перед Литвой - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Лукашенко жестко отреагировал на требования извиниться перед Литвой
31 октября, 21:40
По словам главы МИД, в странах Балтии много проблем.
"Промышленность мы понимаем какая. Логистически они сами закрывают эти маршруты. Демографически страны просто катятся в пропасть, поэтому хоть как-то, хоть что-то. Мы видели польский пример. После вот этой всей вакханалии, которая была на границе пару месяцев назад, приезжала (глава Еврокомиссии Урсула - ред.) фон дер Ляйен, ходила с премьер-министром (Польши Дональдом - ред.) Туском вдоль границы, охали-ахали, и потом выделили Польше 43 миллиарда евро на обустройство границы. Мы же понимаем, что в таком объеме такие деньги, причем, когда ослаблен контроль за их использованием, и когда они идут на такие цели, которые и проконтролировать-то невозможно, ну и литовцы, наверное, решили пойти путем Польши", - сказал министр.
По его словам, Литва нагоняет истерию.
"Говорят о том, что закрыли на месяц. На самом деле посмотрим за этот месяц, ждите каких-то красивых, ярких финансовых вливаний в Литву со стороны Европейского союза. Надо сегодня им кейс подготовить, выкатить в Европейский союз, получить эти деньги, ну и дальше работать", - сказал Рыженков.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Молдавия отказалась от групп дружбы с Россией и Белоруссией
6 ноября, 16:06
Министр заметил, что Литва несет огромные убытки из-за закрытия границы.
"Я слышал, что руководство Ассоциации перевозчиков Литвы называет сумму порядка 1 миллиарда долларов. Для Литвы эта сумма просто астрономическая. Это только убытки в течение ближайшего времени. А потеря репутации как надежного партнера для перевозки и транспортировки грузов и торговли стоит гораздо дороже. И ее отложенный эффект будет проявляться на годы вперед", - отметил глава МИД.
Рыженков считает, что действия Вильнюса не отвечают интересам народа.
"Чем думают в Литве, я не знаю. Но то, что это не во благо народа Литвы и что это абсолютно не отвечает интересам развития государства как такового, это точно. Потому что каждый этот шаг несет для Литвы только убытки", - сказал он.
Ранее правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
Вид на на контрольно-пропускной пункт на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Белоруссия надеется на восстановление нормальной работы границы с Литвой
8 ноября, 19:57
 
В миреБелоруссияЛитваБалтияМаксим РыженковЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала