https://ria.ru/20251109/lion-pszh-smotret-onlayn-9-noyabrya-2053799238.html
"Лион" — "ПСЖ": смотреть онлайн матч Лиги 1 9 ноября
"Лион" — "ПСЖ": смотреть онлайн матч Лиги 1 9 ноября - РИА Новости, 09.11.2025
"Лион" — "ПСЖ": смотреть онлайн матч Лиги 1 9 ноября
"Лион" и "Пари Сен-Жермен" встретятся в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T17:00:00+03:00
2025-11-09T17:00:00+03:00
2025-11-09T17:00:00+03:00
футбол
спорт
олимпик (лион)
пари сен-жермен (псж)
чемпионат франции по футболу (лига 1)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043641209_0:103:1081:711_1920x0_80_0_0_219fc4095dbf2b2bffd202c250c3fa70.jpg
/20251109/futbol-2053784203.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043641209_0:2:1081:812_1920x0_80_0_0_774be1668cc02640bd65e8c598c0ede6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, олимпик (лион), пари сен-жермен (псж), чемпионат франции по футболу (лига 1), анонсы и трансляции матчей
Футбол, Спорт, Олимпик (Лион), Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Анонсы и трансляции матчей