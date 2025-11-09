Рейтинг@Mail.ru
"Лион" — "ПСЖ": смотреть онлайн матч Лиги 1 9 ноября
17:00 09.11.2025
"Лион" — "ПСЖ": смотреть онлайн матч Лиги 1 9 ноября
"Лион" — "ПСЖ": смотреть онлайн матч Лиги 1 9 ноября
"Лион" и "Пари Сен-Жермен" встретятся в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости, 09.11.2025
спорт, олимпик (лион), пари сен-жермен (псж), чемпионат франции по футболу (лига 1), анонсы и трансляции матчей
Футбол, Спорт, Олимпик (Лион), Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Анонсы и трансляции матчей
Футбол

"Лион" — "ПСЖ": смотреть онлайн матч Лиги 1 9 ноября

Люка Шевалье
Люка Шевалье
© Соцсети "ПСЖ"
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. "Лион" и "Пари Сен-Жермен" встретятся в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу.

Во сколько начало

Встреча состоится 9 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
