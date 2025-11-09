Инициатива Путина по ДСНВ лишена двойного дна, заявил Лавров

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Идея президента РФ Владимира Путина о сохранении после февраля 2026 года ограничений, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, проста и не требует углубленного обсуждения, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров.