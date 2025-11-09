Инициатива Путина по ДСНВ лишена двойного дна, заявил Лавров

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Идея президента РФ Владимира Путина о сохранении после февраля 2026 года ограничений, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, проста и не требует углубленного обсуждения, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров.
"Выдвинутая президентом Путиным конструктивная инициатива в сфере "пост-ДСНВ" говорит сама за себя. Она лишена "двойного дна", предельно проста для понимания. Ее практическая реализация не потребует каких-либо специфических дополнительных усилий. Поэтому не видим необходимости в углубленном обсуждении нашей идеи", - сказал министр агентству.
Ранее президент Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.