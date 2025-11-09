Рейтинг@Mail.ru
Получивший гражданство России канадский хоккеист вернулся в СКА - РИА Новости, 09.11.2025
14:49 09.11.2025 (обновлено: 15:45 09.11.2025)
Получивший гражданство России канадский хоккеист вернулся в СКА
Получивший гражданство России канадский хоккеист вернулся в СКА - РИА Новости, 09.11.2025
Получивший гражданство России канадский хоккеист вернулся в СКА
Получивший гражданство РФ канадский хоккеист Брендан Лайпсик вернулся в петербургский СКА, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T14:49:00+03:00
2025-11-09T15:45:00+03:00
хоккей
спорт
ска (санкт-петербург)
автомобилист
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
национальная хоккейная лига (нхл)
хоккей, ска (санкт-петербург), автомобилист, сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, СКА (Санкт-Петербург), Автомобилист, Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Хоккей
Получивший гражданство России канадский хоккеист вернулся в СКА

Получивший гражданство РФ канадский хоккеист Лайпсик вернулся в СКА

Брендан Лайпсик. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Получивший гражданство РФ канадский хоккеист Брендан Лайпсик вернулся в петербургский СКА, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 31-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2025/26. Лайпсик уже выступал за петербургских армейцев в сезоне-2023/24, после чего перешел в екатеринбургский "Автомобилист", а позднее - в "Сибирь", которую позднее покинул по истечении срока контракта.
Ранее форвард также выступал в КХЛ за ЦСКА и магнитогорский "Металлург". Всего на его счету 286 матчей в КХЛ и 170 очков (68 голов + 102 передачи).
В январе 2024 года Лайпсик в январе получил российское гражданство указом президента РФ Владимира Путина.
До перехода в КХЛ Лайпсик выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Торонто Мейпл Лифс", "Вегас Голден Найтс", "Ванкувер Кэнакс", "Лос-Анджелес Кингз" и "Вашингтон Кэпиталз".
Александр Гальченюк - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Американский хоккеист "Амура" Гальченюк получил российский паспорт
4 марта, 11:04
 
ХоккейСпортСКА (Санкт-Петербург)АвтомобилистСибирьКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
 
