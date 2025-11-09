https://ria.ru/20251109/lajpsik-2053785594.html
Получивший гражданство России канадский хоккеист вернулся в СКА
Получивший гражданство РФ канадский хоккеист Брендан Лайпсик вернулся в петербургский СКА, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T14:49:00+03:00
2025-11-09T15:45:00+03:00
хоккей
спорт
ска (санкт-петербург)
автомобилист
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
национальная хоккейная лига (нхл)
