Над Крымом уничтожили десять беспилотников ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:36 09.11.2025 (обновлено: 23:37 09.11.2025)
Над Крымом уничтожили десять беспилотников ВСУ
Над Крымом уничтожили десять беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресенье сбили 10 украинских беспилотников над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.11.2025
Над Крымом уничтожили десять беспилотников ВСУ

Силы ПВО за три часа уничтожили десять украинских БПЛА над Крымом

Дежурство расчета ЗРК. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресенье сбили 10 украинских беспилотников над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"Девятого ноября с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Обратный отсчет пошел: через год с небольшим Украина станет сильнее
8 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
