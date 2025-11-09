https://ria.ru/20251109/krym-2053840194.html
Над Крымом уничтожили десять беспилотников ВСУ
Над Крымом уничтожили десять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 09.11.2025
Над Крымом уничтожили десять беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресенье сбили 10 украинских беспилотников над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T23:36:00+03:00
2025-11-09T23:36:00+03:00
2025-11-09T23:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg
https://ria.ru/20251108/ukraina-2053502905.html
республика крым
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_118cfb78e900bd90d9c8f0bb3167188b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Крымом уничтожили десять беспилотников ВСУ
Силы ПВО за три часа уничтожили десять украинских БПЛА над Крымом