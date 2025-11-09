https://ria.ru/20251109/kriminal-2053811827.html
В Туле отправили в СИЗО подозреваемого в убийстве отца бывшей девушки
В Туле отправили в СИЗО подозреваемого в убийстве отца бывшей девушки
Туляка, который зарезал отца и ранил мать бывшей девушки, а после поджег их дом, заключили под стражу, сообщила пресс-служба СУСК России по региону. РИА Новости, 09.11.2025
В Туле отправили в СИЗО подозреваемого в убийстве отца бывшей девушки
Туляка, который по версии следствия зарезал отца и ранил мать бывшей, арестовали