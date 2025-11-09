Рейтинг@Mail.ru
В Туле отправили в СИЗО подозреваемого в убийстве отца бывшей девушки
19:14 09.11.2025
В Туле отправили в СИЗО подозреваемого в убийстве отца бывшей девушки
Туляка, который зарезал отца и ранил мать бывшей девушки, а после поджег их дом, заключили под стражу, сообщила пресс-служба СУСК России по региону. РИА Новости, 09.11.2025
В Туле отправили в СИЗО подозреваемого в убийстве отца бывшей девушки

ТУЛА, 9 ноя – РИА Новости. Туляка, который зарезал отца и ранил мать бывшей девушки, а после поджег их дом, заключили под стражу, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.
"По ходатайству следователя следственного отдела по Привокзальному району города Тулы СУ СК России по Тульской области в отношении мужчины, причастного к убийству местного жителя и покушению на убийство двух женщин, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В пятницу СУСК России по Тульской области сообщило, что 26-летний мужчина пришел в дом к бывшей девушке, где зарезал ее отца и нанес множество ножевых ранений ее матери. Самой девушке удалось спрятаться. Мужчина не смог ее найти, поджег кухню и скрылся с места происшествия. Позднее его задержали сотрудники полиции. По данным региональной прокуратуры, возбуждены уголовные дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
