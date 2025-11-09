Рейтинг@Mail.ru
России придется ответить на возобновление ядерных испытаний, заявил Песков - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/kreml-2053778708.html
России придется ответить на возобновление ядерных испытаний, заявил Песков
России придется ответить на возобновление ядерных испытаний, заявил Песков - РИА Новости, 09.11.2025
России придется ответить на возобновление ядерных испытаний, заявил Песков
Если другая страна нарушит обязательства по запрету ядерных испытаний, то РФ должна будет это сделать для паритета, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T14:04:00+03:00
2025-11-09T14:04:00+03:00
россия
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016240113_0:0:2813:1583_1920x0_80_0_0_1dec3b948cdf625a4e1a26c86766c05a.jpg
https://ria.ru/20251109/peskov-2053777744.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016240113_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a9c82f6aa094ee447da91c51de03af24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
России придется ответить на возобновление ядерных испытаний, заявил Песков

Песков: при возобновлении кем-либо ядерных испытаний нужно достичь паритета

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Если другая страна нарушит обязательства по запрету ядерных испытаний, то РФ должна будет это сделать для паритета, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
“Если это сделает другая страна, то мы обязаны будем это сделать с точки зрения сохранения паритета", - сказал Песков тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Песков рассказал, кто создавал "Буревестник" и "Посейдон"
14:00
 
РоссияДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала