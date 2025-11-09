Рейтинг@Mail.ru
Россиянка и белоруска выиграли парный теннисный турнир в США
22:29 09.11.2025
Россиянка и белоруска выиграли парный теннисный турнир в США
Россиянка и белоруска выиграли парный теннисный турнир в США
Россиянка Мария Козырева в паре с Ириной Шиманович из Белоруссии стала победительницей турнира категории WTA 125 в Остине (США), призовой фонд которого... РИА Новости, 09.11.2025
теннис
женская теннисная ассоциация (wta)
/20251109/rybakina-2053732277.html
2025
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778724229_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a424cfa2ca207a118c0a843f390f9d80.jpg
женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Теннис
Теннисный мяч в руке болбоя
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россиянка Мария Козырева в паре с Ириной Шиманович из Белоруссии стала победительницей турнира категории WTA 125 в Остине (США), призовой фонд которого составляет 115 тысяч долларов.
В финальном матче Козырева и Шиманович обыграли американскую пару в составе сестер Кармен и Иваны Корли со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.
Для 26-летней Козыревой этот титул стал первым в карьере.
Елена Рыбакина
Рыбакина отказалась фотографироваться с главой WTA после триумфа
9 ноября, 01:55
 
