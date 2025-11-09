https://ria.ru/20251109/kozyreva-2053836005.html
Россиянка и белоруска выиграли парный теннисный турнир в США
Россиянка и белоруска выиграли парный теннисный турнир в США
Россиянка и белоруска выиграли парный теннисный турнир в США
Россиянка Мария Козырева в паре с Ириной Шиманович из Белоруссии стала победительницей турнира категории WTA 125 в Остине (США), призовой фонд которого... РИА Новости, 09.11.2025
теннис
женская теннисная ассоциация (wta)
женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Россиянка и белоруска выиграли парный теннисный турнир в США
Козырева в паре с Шиманович выиграли теннисный турнир в США