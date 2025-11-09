Китай ждет, что ЕС повлияет на Нидерланды в вопросе с Nexperia

ПЕКИН, 9 ноя – РИА Новости. Китай надеется, что Евросоюз повлияет на Нидерланды по вопросу производителя полупроводников Nexperia, заявили в воскресенье в министерстве коммерции КНР.

"Китай надеется, что ЕС активизирует свои усилия, чтобы убедить Нидерланды как можно скорее аннулировать соответствующие меры для обеспечения нормальных поставок продукции Nexperia", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Китай , руководствуясь ответственным подходом в интересах безопасности и стабильности глобальных цепочек поставок полупроводников, уже принял надлежащие меры по предоставлению освобождения от ограничений для экспорта продукции гражданского назначения, соответствующей требованиям.

В середине октября правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе , мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене , Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности.

Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов. Кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы.

На этом фоне ранее китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании.

Ранее официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун заявил, что вмешательство Нидерландов во внутренние дела компании Nexperia вызвало неустойчивость и хаос в глобальных производственно-сбытовых цепочках полупроводников. Он подчеркнул, что Нидерланды должны понести за это полную ответственность.