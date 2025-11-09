Рейтинг@Mail.ru
Китай ждет, что ЕС повлияет на Нидерланды в вопросе с Nexperia - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/kitay-2053789630.html
Китай ждет, что ЕС повлияет на Нидерланды в вопросе с Nexperia
Китай ждет, что ЕС повлияет на Нидерланды в вопросе с Nexperia - РИА Новости, 09.11.2025
Китай ждет, что ЕС повлияет на Нидерланды в вопросе с Nexperia
Китай надеется, что Евросоюз повлияет на Нидерланды по вопросу производителя полупроводников Nexperia, заявили в воскресенье в министерстве коммерции КНР. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T15:21:00+03:00
2025-11-09T15:21:00+03:00
в мире
нидерланды
китай
европа
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965647847_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_5f310a7579308052bffc0cb2a2b42219.jpg
https://ria.ru/20251105/kitaj-2052902835.html
https://ria.ru/20251108/kitay-2053595849.html
нидерланды
китай
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965647847_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4080851c1c50389dc99a119cc10152b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, китай, европа, евросоюз
В мире, Нидерланды, Китай, Европа, Евросоюз
Китай ждет, что ЕС повлияет на Нидерланды в вопросе с Nexperia

КНР надеется, что ЕС повлияет на Нидерланды, вмешавшихся в дела Nexperia

© sefa ozelПроизводство чипов
Производство чипов - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© sefa ozel
Производство чипов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 9 ноя – РИА Новости. Китай надеется, что Евросоюз повлияет на Нидерланды по вопросу производителя полупроводников Nexperia, заявили в воскресенье в министерстве коммерции КНР.
"Китай надеется, что ЕС активизирует свои усилия, чтобы убедить Нидерланды как можно скорее аннулировать соответствующие меры для обеспечения нормальных поставок продукции Nexperia", - говорится в заявлении ведомства.
Флаги Китая и Гонконга на фоне контейнеров американской транспортной компании Matson - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Китай приостановит действие дополнительной пошлины на товары из США
5 ноября, 09:42
Отмечается, что Китай, руководствуясь ответственным подходом в интересах безопасности и стабильности глобальных цепочек поставок полупроводников, уже принял надлежащие меры по предоставлению освобождения от ограничений для экспорта продукции гражданского назначения, соответствующей требованиям.
В середине октября правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене, Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности.
Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов. Кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы.
На этом фоне ранее китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании.
Ранее официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун заявил, что вмешательство Нидерландов во внутренние дела компании Nexperia вызвало неустойчивость и хаос в глобальных производственно-сбытовых цепочках полупроводников. Он подчеркнул, что Нидерланды должны понести за это полную ответственность.
Премьер Нидерландов Дик Схоф 7 ноября сообщил, что Китай согласился возобновить поставки чипов Nexperia со своих заводов в Европу, что, в свою очередь, потенциально приведет к значительному улучшению в сфере автомобильной промышленности.
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Китай сделал ЕС серьезное представление из-за Тайваня
Вчера, 05:54
 
В миреНидерландыКитайЕвропаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала