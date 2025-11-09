https://ria.ru/20251109/kitay-2053777830.html
Россия и КНР не занимаются испытаниями ядерного оружия, заявили в Кремле
2025-11-09T14:00:00+03:00
2025-11-09T14:00:00+03:00
2025-11-09T15:05:00+03:00
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя — РИА Новости. Россия и Китай не занимаются испытанием ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы точно знаем, что ни Россия
, ни Китай
не занимаются испытанием ядерного оружия", — сказал он тележурналисту программы "Москва.Кремль.Путин" на "России 1" Павлу Зарубину
, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о якобы ведущихся мероприятиях.
Он добавил, что Владимир Путин неоднократно давал понять, что Москва придерживается своих обязательств. При этом представитель Кремля заверил, что Россия ответит зеркально, если США или любое другое государство проведут подобные испытания.
На прошлой неделе Трамп распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.
На совещании Совета безопасности в среду министр обороны Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин, в свою очередь, поручил собрать дополнительную информацию, проанализировать и внести согласованные предложения о возможном начале подготовки таких мероприятий.