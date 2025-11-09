Рейтинг@Mail.ru
Россия и КНР не занимаются испытаниями ядерного оружия, заявили в Кремле
14:00 09.11.2025 (обновлено: 15:05 09.11.2025)
Россия и КНР не занимаются испытаниями ядерного оружия, заявили в Кремле
россия, китай, сша, дмитрий песков, павел зарубин, дональд трамп
Россия, Китай, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Дональд Трамп
Россия и КНР не занимаются испытаниями ядерного оружия, заявили в Кремле

Песков: Россия и Китай не испытывают ядерное оружие

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя — РИА Новости. Россия и Китай не занимаются испытанием ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия", — сказал он тележурналисту программы "Москва.Кремль.Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о якобы ведущихся мероприятиях.
Он добавил, что Владимир Путин неоднократно давал понять, что Москва придерживается своих обязательств. При этом представитель Кремля заверил, что Россия ответит зеркально, если США или любое другое государство проведут подобные испытания.

На прошлой неделе Трамп распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.

На совещании Совета безопасности в среду министр обороны Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин, в свою очередь, поручил собрать дополнительную информацию, проанализировать и внести согласованные предложения о возможном начале подготовки таких мероприятий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Песков оценил важность ядерного паритета для мировой безопасности
РоссияКитайСШАДмитрий ПесковПавел ЗарубинДональд Трамп
 
 
