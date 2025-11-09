https://ria.ru/20251109/kitay-2053729034.html
СМИ: в Китае нашли способ продлить жизнь до 120 лет
СМИ: в Китае нашли способ продлить жизнь до 120 лет - РИА Новости, 09.11.2025
СМИ: в Китае нашли способ продлить жизнь до 120 лет
Китайский стартап, специализирующийся в области медицины долголетия, Lonvi Biosciences, разрабатывает таблетки для продления жизни от 100 до 120 лет
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Китайский стартап, специализирующийся в области медицины долголетия, Lonvi Biosciences, разрабатывает таблетки для продления жизни от 100 до 120 лет, пишет американская газета The New York Times
"Компания (Lonvi Biosciences. — Прим. ред.) считает, что ее таблетки в сочетании со здоровым образом жизни и качественным медицинским обслуживанием могут помочь людям прожить от 100 до 120 лет", — говорится в материале.
Компания занимается разработками таблетки против старения на основе соединения, содержащегося в экстракте виноградных косточек.
"Виноградные косточки давно пользуются популярностью как здоровая пища на Западе и в традиционной китайской медицине", — отмечается в статье.
Lonvi Biosciences утверждает, что в виноградных косточках выделяются особые молекулы, убивающие стареющие клетки, которые не умирают и вредят здоровым клеткам. Компания якобы нашла способ производства капсул с высокой концентрацией этих молекул.
Ранее издание South China Morning Post сообщило, что соблюдение режима, трехразовое питание и оптимизм — секреты долголетия жительницы Китая
, которая в январе отметила свое 124-летие.