СМИ: в Китае нашли способ продлить жизнь до 120 лет

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Китайский стартап, специализирующийся в области медицины долголетия, Lonvi Biosciences, разрабатывает таблетки для продления жизни от 100 до 120 лет, пишет американская газета The New York Times

"Компания (Lonvi Biosciences. — Прим. ред.) считает, что ее таблетки в сочетании со здоровым образом жизни и качественным медицинским обслуживанием могут помочь людям прожить от 100 до 120 лет", — говорится в материале.

Компания занимается разработками таблетки против старения на основе соединения, содержащегося в экстракте виноградных косточек.

"Виноградные косточки давно пользуются популярностью как здоровая пища на Западе и в традиционной китайской медицине", — отмечается в статье.

Lonvi Biosciences утверждает, что в виноградных косточках выделяются особые молекулы, убивающие стареющие клетки, которые не умирают и вредят здоровым клеткам. Компания якобы нашла способ производства капсул с высокой концентрацией этих молекул.