Китай приостановил запрет на экспорт в США ряда товаров двойного назначения

ПЕКИН, 9 ноя – РИА Новости. Китай до 27 ноября 2026 года приостановил запрет на экспорт в США ряда товаров двойного назначения, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении министерства коммерции КНР.