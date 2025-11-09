Рейтинг@Mail.ru
Китай приостановил запрет на экспорт в США ряда товаров двойного назначения
07:13 09.11.2025 (обновлено: 07:14 09.11.2025)
Китай приостановил запрет на экспорт в США ряда товаров двойного назначения
Китай приостановил запрет на экспорт в США ряда товаров двойного назначения - РИА Новости, 09.11.2025
Китай приостановил запрет на экспорт в США ряда товаров двойного назначения
Китай до 27 ноября 2026 года приостановил запрет на экспорт в США ряда товаров двойного назначения, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми... РИА Новости, 09.11.2025
в мире, сша, китай, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Китай, Введение Трампом пошлин на импорт
Китай приостановил запрет на экспорт в США ряда товаров двойного назначения

КНР на год приостановила запрет на экспорт в США товаров двойного назначения

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 9 ноя – РИА Новости. Китай до 27 ноября 2026 года приостановил запрет на экспорт в США ряда товаров двойного назначения, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении министерства коммерции КНР.
"С сегодняшнего дня и до 27 ноября 2026 года будет приостановлено действие второго параграфа уведомления министерства коммерции КНР № 46 от 2024 года (Уведомление об усилении контроля за экспортом в США соответствующих товаров двойного назначения)", - говорится в заявлении ведомства.
Китай в декабре 2024 года опубликовал уведомление №46 об усилении контроля за экспортом некоторых товаров двойного назначения в США в целях обеспечения национальной безопасности и интересов. Во втором параграфе уведомления указано, что с даты публикации документа будет запрещен экспорт в США товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами. Вместе с тем сообщалось о введении более строгих проверок конечного пользователя и конечного назначения в отношении экспортируемых в США товаров двойного назначения, связанных с графитом.
Флаги Китая и Гонконга на фоне контейнеров американской транспортной компании Matson - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Китай приостановит действие дополнительной пошлины на товары из США
5 ноября, 09:42
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
