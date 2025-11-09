Кинолог рассказал о дрессировке собак-инвалидов

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Любая собака нуждается в грамотной дрессировке, даже те, у кого ограничены возможности здоровья, регулярные занятия с хозяином только облегчат им жизнь, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Собаки, в отличие от людей, не сравнивают себя с другими особями. Чувства стыда или вины им незнакомы, а потому многие питомцы-инвалиды, скорее всего, даже не осознают, что они какие-то не такие. Это сыграет вам на руку во время дрессировки, поскольку ограниченные возможности не всегда становятся препятствием для обучения. Но, конечно, оно должно быть щадящим", - сказал Голубев

Так, например, проблемы со зрением или даже полная его потеря не всегда являются серьёзным препятствием для собаки. Животные во многом ориентируются на обоняние, которое развито у них во много раз лучше человеческого. Поэтому они вполне неплохо адаптируются в пространстве, уточнил кинолог.

Он обратил внимание, что для таких питомцев лучше всё же обезопасить дом - убрать опасные острые предметы, ограничить доступ к лестнице, подумать о противоскользящем покрытии. Контролировать движения питомца, по его словам, можно с помощью команды "Стой". Во время дрессировки стоит использовать не только лакомства, но и голос, прикосновения и вытянутую перед собакой руку.

Сложнее может оказаться дрессировка глухих собак, рассказал Голубев. Вместо привычных голосовых команд хозяину такого животного придётся использовать жесты. Чтобы привлечь внимание глухого питомца, можно использовать вибрирующий ошейник, фонарик или лазерную указку, посоветовал он.

"Одобрение хозяин демонстрирует с помощью мимики. Положительное подкрепление работает стандартно: это лакомства и похвала. На первых порах дрессировка кажется непонятной и сложной, но со временем собаки осваивают язык жестов довольно неплохо, главное– выработать систему и создать свой универсальный "словарь". Например, подозвать питомца вы можете, похлопав рукой по ноге. Командой "Стой" станет вытянутая вперёд рука", - уточнил президент РКФ.

Он отметил, что отсутствие конечностей, паралич и прочие травмы затрудняют передвижение собак, но не причиняют им морального вреда. Животные-инвалиды могут перемещаться с помощью специальной коляски. Они будут нуждаться в особом уходе на протяжении всей жизни, но в целом их качество жизни может ничем не отличаться от жизни здоровых сородичей, указал Голубев. "Колясочники" могут также возиться с игрушками, резвиться, знакомиться с другими собаками. Сложные трюки они выполнить не смогут, но понимать и выполнять простые команды вполне способны.