Молодежная сборная России по хоккею выиграла Кубок будущего
Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) одержала победу над сверстниками из Белоруссии в заключительном матче Кубка будущего и стала победителем...
Молодежная сборная России по хоккею выиграла Кубок будущего
Молодежка России обыграла сверстников из Белоруссии и выиграла Кубок будущего
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) одержала победу над сверстниками из Белоруссии в заключительном матче Кубка будущего и стала победителем турнира, прошедшего в Санкт-Петербурге.
Встреча завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Голы забили Малик Саберзянов (13-я минута), Роман Лутцев (15), Александр Плесовских (22) и Вадим Дудоров (59).
Всего в турнире приняли участие четыре команды. Ранее сборная России
обыграла сверстников из Казахстана
(6:2) и юношескую команду России (6:4).