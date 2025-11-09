Рейтинг@Mail.ru
Молодежная сборная России по хоккею выиграла Кубок будущего
19:02 09.11.2025 (обновлено: 15:39 16.11.2025)
Молодежная сборная России по хоккею выиграла Кубок будущего
Молодежная сборная России по хоккею выиграла Кубок будущего
РИА Новости
2025
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1f/1591698811_0:0:2684:2013_1920x0_80_0_0_4f7f7349e4f9852b7289c5f8716a0a95.jpg
1920
1920
true
спорт
Хоккей
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею выиграла Кубок будущего

Молодежка России обыграла сверстников из Белоруссии и выиграла Кубок будущего

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) одержала победу над сверстниками из Белоруссии в заключительном матче Кубка будущего и стала победителем турнира, прошедшего в Санкт-Петербурге.
Встреча завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Голы забили Малик Саберзянов (13-я минута), Роман Лутцев (15), Александр Плесовских (22) и Вадим Дудоров (59).
Всего в турнире приняли участие четыре команды. Ранее сборная России обыграла сверстников из Казахстана (6:2) и юношескую команду России (6:4).
