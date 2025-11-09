Шатаут Сорокина позволил "Айлендерс" разгромить "Рейнджерс" Панарина

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" крупно обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на площадке "Рейнджерс", завершилась победой гостей со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). В составе "островитян" дубль оформил Бо Хорват (11-я и 39-я минута), еще по шайбе забросили Джонатан Друен (20), Жан-Габриэль Пажо (58) и Андерс Ли (60).

Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил все 34 броска и оформил первый шатаут в сезоне-2025/26. Матч против "Рейнджерс" стал 23-м в карьере россиянина в чемпионатах НХЛ, сыгранным "на ноль". По числу сухих матчей за карьеру в "регулярках" лиги Сорокин занял чистое седьмое место среди российских вратарей и превзошел по этому показателю голкипера "Рейнджерс" Игоря Шестеркина.

Шестеркин в матче против "Айлендерс" отразил 21 бросок из 25. Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин нанес пять бросков в створ ворот и завершил матч с показателем "минус 2". Защитник "синерубашечников" Владислав Гавриков четыре раза бросил в створ, заблокировал один бросок и также завершил игру с показателем полезности "минус 2". Форвард "Айлендерс" Максим Цыплаков сыграл впервые после четырех пропущенных матчей и отметился одним силовым приемом.