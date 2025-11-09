Шатаут Сорокина позволил "Айлендерс" разгромить "Рейнджерс" Панарина

Встреча, которая состоялась на площадке "Рейнджерс", завершилась победой гостей со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). В составе "островитян" дубль оформил Бо Хорват (11-я и 39-я минута), еще по шайбе забросили Джонатан Друен (20), Жан-Габриэль Пажо (58) и Андерс Ли (60).
Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил все 34 броска и оформил первый шатаут в сезоне-2025/26. Матч против "Рейнджерс" стал 23-м в карьере россиянина в чемпионатах НХЛ, сыгранным "на ноль". По числу сухих матчей за карьеру в "регулярках" лиги Сорокин занял чистое седьмое место среди российских вратарей и превзошел по этому показателю голкипера "Рейнджерс" Игоря Шестеркина.
Шестеркин в матче против "Айлендерс" отразил 21 бросок из 25. Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин нанес пять бросков в створ ворот и завершил матч с показателем "минус 2". Защитник "синерубашечников" Владислав Гавриков четыре раза бросил в створ, заблокировал один бросок и также завершил игру с показателем полезности "минус 2". Форвард "Айлендерс" Максим Цыплаков сыграл впервые после четырех пропущенных матчей и отметился одним силовым приемом.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ "Монреаль Канадиенс" обыграл "Юту Маммот" (6:2), российский форвард "Хабс" Иван Демидов отметился голевой передачей.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.