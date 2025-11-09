Рейтинг@Mail.ru
06:10 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/khokkey-2053741175.html
Шатаут Сорокина позволил "Айлендерс" разгромить "Рейнджерс" Панарина
2025-11-09T06:10:00+03:00
2025-11-09T06:10:00+03:00
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" крупно обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
09 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Рейнджерс
0 : 5
Айлендерс
10:29 • Бо Хорват
(Эмиль Хейнеман, Кайл Палмиери)
19:27 • Джонатан Друэн
(Энтони Дюклер, Жан-Габриэль Пажо)
38:42 • Бо Хорват
(Джонатан Друэн, Мэтью Барзал)
57:59 • Жан-Габриэль Пажо
(Симон Хольмстрем, Джонатан Друэн)
59:30 • Андерс Ли
(Жан-Габриэль Пажо, Энтони Дюклер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась на площадке "Рейнджерс", завершилась победой гостей со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). В составе "островитян" дубль оформил Бо Хорват (11-я и 39-я минута), еще по шайбе забросили Джонатан Друен (20), Жан-Габриэль Пажо (58) и Андерс Ли (60).
Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил все 34 броска и оформил первый шатаут в сезоне-2025/26. Матч против "Рейнджерс" стал 23-м в карьере россиянина в чемпионатах НХЛ, сыгранным "на ноль". По числу сухих матчей за карьеру в "регулярках" лиги Сорокин занял чистое седьмое место среди российских вратарей и превзошел по этому показателю голкипера "Рейнджерс" Игоря Шестеркина.
Шестеркин в матче против "Айлендерс" отразил 21 бросок из 25. Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин нанес пять бросков в створ ворот и завершил матч с показателем "минус 2". Защитник "синерубашечников" Владислав Гавриков четыре раза бросил в створ, заблокировал один бросок и также завершил игру с показателем полезности "минус 2". Форвард "Айлендерс" Максим Цыплаков сыграл впервые после четырех пропущенных матчей и отметился одним силовым приемом.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ "Монреаль Канадиенс" обыграл "Юту Маммот" (6:2), российский форвард "Хабс" Иван Демидов отметился голевой передачей.
