Грузоперевозчикам из Казахстана могут увеличить срок пребывания в России
21:46 09.11.2025 (обновлено: 21:47 09.11.2025)
Грузоперевозчикам из Казахстана могут увеличить срок пребывания в России
Проверка автомобиля на пограничном КПП "Бугристое" российско-казахстанской границы
Проверка автомобиля на пограничном КПП "Бугристое" российско-казахстанской границы. Архивное фото
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Транспортное взаимодействие России и Казахстана, а также продление срока пребывания казахстанских автоперевозчиков на территории РФ после вступления в силу изменений, внесенных в российское миграционное законодательство, обсудили на межправкомиссии в Астане, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина Казахстана.
В казахстанской столице прошло XXVI заседание межправительственной комиссии (МПК) с участием вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина и зампреда правительства РФ Алексея Оверчука.
«
"Согласно новым нормам (вступили в силу с 1 января 2025 года - ред.), срок пребывания иностранных граждан без регистрации в России сокращен с 180 до 90 дней в течение года. Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки, до 180 дней", - говорится в сообщении.
В казахстанском правительстве отметили, что на заседании МПК стороны обсудили транспортное взаимодействие двух стран. В частности, рассмотрены перспективы увеличения объемов железнодорожных перевозок в связи с запуском в сентябре вторых путей на участке Достык – Мойынты и планируемым ростом транзита по маршруту КитайЕвропа – Китай.
"Достигнута договоренность о совместной оценке перспективных объемов грузов, проходящих через казахстанско-российские пункты пропуска, а также о дальнейшем содействии развитию международного транспортного коридора "Север – Юг" для увеличения грузопотока в двустороннем и транзитном сообщении", - добавили в кабинете министров Казахстана.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана без маркировки
25 октября, 00:02
 
