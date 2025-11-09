Грузоперевозчикам из Казахстана могут увеличить срок пребывания в России

«

"Согласно новым нормам (вступили в силу с 1 января 2025 года - ред.), срок пребывания иностранных граждан без регистрации в России сокращен с 180 до 90 дней в течение года. Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки, до 180 дней", - говорится в сообщении.