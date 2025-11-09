Грузоперевозчикам из Казахстана могут увеличить срок пребывания в России

АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Транспортное взаимодействие России и Казахстана, а также продление срока пребывания казахстанских автоперевозчиков на территории РФ после вступления в силу изменений, внесенных в российское миграционное законодательство, обсудили на межправкомиссии в Астане, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина Казахстана.
В казахстанской столице прошло XXVI заседание межправительственной комиссии (МПК) с участием вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина и зампреда правительства РФ Алексея Оверчука.
"Согласно новым нормам (вступили в силу с 1 января 2025 года - ред.), срок пребывания иностранных граждан без регистрации в России сокращен с 180 до 90 дней в течение года. Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки, до 180 дней", - говорится в сообщении.
В казахстанском правительстве отметили, что на заседании МПК стороны обсудили транспортное взаимодействие двух стран. В частности, рассмотрены перспективы увеличения объемов железнодорожных перевозок в связи с запуском в сентябре вторых путей на участке Достык – Мойынты и планируемым ростом транзита по маршруту Китай – Европа – Китай.
"Достигнута договоренность о совместной оценке перспективных объемов грузов, проходящих через казахстанско-российские пункты пропуска, а также о дальнейшем содействии развитию международного транспортного коридора "Север – Юг" для увеличения грузопотока в двустороннем и транзитном сообщении", - добавили в кабинете министров Казахстана.
