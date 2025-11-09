Рейтинг@Mail.ru
Фигуранта дела о штурме Капитолия задержали за новые преступления - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:36 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/kapitoliy-2053737544.html
Фигуранта дела о штурме Капитолия задержали за новые преступления
Фигуранта дела о штурме Капитолия задержали за новые преступления - РИА Новости, 09.11.2025
Фигуранта дела о штурме Капитолия задержали за новые преступления
Ранее фигурировавший в деле о штурме Капитолия Джон Бануэлос снова задержан в США по обвинению в тяжких преступлениях, сообщил шериф округа Кук штата Иллинойс... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T04:36:00+03:00
2025-11-09T04:36:00+03:00
происшествия
иллинойс
сша
юта
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765681816_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ae3c569cfb88fa36c768172425baff6.jpg
https://ria.ru/20251023/ssha-2049956758.html
https://ria.ru/20251021/ssha-2049616625.html
иллинойс
сша
юта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765681816_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9856c0e528163c60be4fb295c5bd5d48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иллинойс, сша, юта, дональд трамп
Происшествия, Иллинойс, США, Юта, Дональд Трамп
Фигуранта дела о штурме Капитолия задержали за новые преступления

Фигуранта дела о штурме Капитолия Бануэлоса задержали за новые преступления

© AP Photo / John MinchilloШтурм Капитолия
Штурм Капитолия - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / John Minchillo
Штурм Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Ранее фигурировавший в деле о штурме Капитолия Джон Бануэлос снова задержан в США по обвинению в тяжких преступлениях, сообщил шериф округа Кук штата Иллинойс Том Дарт.
Первого октября в округе Солт-Лейк, штат Юта, был выдан ордер на арест Бануэлоса. Семнадцатого октября сотрудники полиции и федеральные маршалы установили наблюдение в городе Сисеро в штате Иллинойс, в ходе которого они заметили мужчину, соответствовавшего описанию Бануэлоса. Он вошел в ресторан быстрого питания, а затем сел в автомобиль на парковке.
Автомобиль, въехавший в ворота Секретной службы США возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В США задержали водителя, врезавшегося в пост охраны Белого дома
23 октября, 00:07
"Полицейские остановили транспортное средство, опознали в пассажире Бануэлоса и взяли его под стражу", – говорится в заявлении шерифа Дарта в социальной сети Х.
Как сообщается в заявлении, Бануэлоса обвиняют в похищении человека и в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах.
В прошлом году Бануэлосу были предъявлены обвинения в стрельбе, которая произошла 6 января 2021 года. Однако дело было закрыто в январе, когда президент Дональд Трамп издал указ о помиловании лиц, обвиняемых в беспорядках в Капитолии.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году он подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.
Штурм Капитолия - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В США задержали участника штурма Капитолия за угрозу конгрессмену
21 октября, 15:56
 
ПроисшествияИллинойсСШАЮтаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала