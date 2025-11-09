Фигуранта дела о штурме Капитолия задержали за новые преступления

ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Ранее фигурировавший в деле о штурме Капитолия Джон Бануэлос снова задержан в США по обвинению в тяжких преступлениях, сообщил шериф округа Кук штата Иллинойс Том Дарт.