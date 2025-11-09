Фигуранта дела о штурме Капитолия задержали за новые преступления

ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Ранее фигурировавший в деле о штурме Капитолия Джон Бануэлос снова задержан в США по обвинению в тяжких преступлениях, сообщил шериф округа Кук штата Иллинойс Том Дарт.
Первого октября в округе Солт-Лейк, штат Юта, был выдан ордер на арест Бануэлоса. Семнадцатого октября сотрудники полиции и федеральные маршалы установили наблюдение в городе Сисеро в штате Иллинойс, в ходе которого они заметили мужчину, соответствовавшего описанию Бануэлоса. Он вошел в ресторан быстрого питания, а затем сел в автомобиль на парковке.
"Полицейские остановили транспортное средство, опознали в пассажире Бануэлоса и взяли его под стражу", – говорится в заявлении шерифа Дарта в социальной сети Х.
Как сообщается в заявлении, Бануэлоса обвиняют в похищении человека и в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах.
В прошлом году Бануэлосу были предъявлены обвинения в стрельбе, которая произошла 6 января 2021 года. Однако дело было закрыто в январе, когда президент Дональд Трамп издал указ о помиловании лиц, обвиняемых в беспорядках в Капитолии.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году он подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.
