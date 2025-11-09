Рейтинг@Mail.ru
Операция по спасению попавшего под лавину на Камчатке геолога завершена - РИА Новости, 09.11.2025
12:07 09.11.2025 (обновлено: 23:12 09.11.2025)
Операция по спасению попавшего под лавину на Камчатке геолога завершена
Операция по спасению попавшего под лавину на Камчатке геолога завершена - РИА Новости, 09.11.2025
Операция по спасению попавшего под лавину на Камчатке геолога завершена
Поисково-спасательная операция на Агинском золоторудном месторождении в Быстринском районе Камчатки завершилась, пострадавший под снежной лавиной геолог... РИА Новости, 09.11.2025
Эвакуация геолога, который провел ночь под сошедшей лавиной на Камчатке
Спасатели эвакуировали геолога, который провел всю ночь под сошедшей лавиной на Камчатке
Операция по спасению попавшего под лавину на Камчатке геолога завершена

На Камчатке завершилась операция по спасению пострадавшего под лавиной геолога

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя – РИА Новости. Поисково-спасательная операция на Агинском золоторудном месторождении в Быстринском районе Камчатки завершилась, пострадавший под снежной лавиной геолог доставлен в краевую больницу, сообщили в региональном ГУМЧС.
"Поисково-спасательная операция завершена. Пострадавший под снежной массой геолог доставлен в Петропавловск-Камчатский и госпитализирован", — проинформировали спасатели в Telegram-канале.

Поиски попавшего под лавину геолога на Камчатке - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Медики сообщили о состоянии выжившего под лавиной на Камчатке геолога
Вчера, 06:39
В минздраве края сообщили, что состояние мужчины среднетяжелое, у него общее переохлаждение и переломы конечностей.
Вечером субботы на Агинском месторождении в результате схода лавины с площадки унесло буровую установку, в которой находилось двое мужчин. 39-летний машинист подрядной организации, находившийся в ней, найден мертвым, поиски 29-летнего помощника были приостановлены до наступления светлого времени суток. Утром воскресенья к поискам присоединились два сотрудника Камчатского спасательного центра МЧС России. Мужчину обнаружили живым и организовали эвакуацию - из села Мильково в район схода лавины выехали спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" и врач Мильковской районной больницы. Одновременно в село Мильково из краевой столицы вылетел вертолет Камчатского территориального центра медицины катастроф с медиками на борту. Мужчину автомобилем доставили в Мильково, после чего вертолётом он был эвакуирован в краевую столицу.
Несчастный случай произошел с сотрудниками горно-металлургической компании "Ареал", которая специализируется на разработке месторождений цветных и драгоценных металлов. По данным сайта компании, она ведет деятельность в 11 регионах страны. В штате предприятия более 16 тысяч сотрудников.
Следственное управление СК и прокуратура Камчатского края по факту происшествия проводят проверки.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
При сходе снежной лавины на месторождении на Камчатке погиб человек
8 ноября, 15:15
 
ПроисшествияБыстринский районКамчаткаПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
