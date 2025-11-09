Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Операция по спасению попавшего под лавину на Камчатке геолога завершена

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя – РИА Новости. Поисково-спасательная операция на Агинском золоторудном месторождении в Быстринском районе Камчатки завершилась, пострадавший под снежной лавиной геолог доставлен в краевую больницу, сообщили в региональном ГУМЧС.

« "Поисково-спасательная операция завершена. Пострадавший под снежной массой геолог доставлен в Петропавловск-Камчатский и госпитализирован", — проинформировали спасатели в Telegram-канале.

В минздраве края сообщили, что состояние мужчины среднетяжелое, у него общее переохлаждение и переломы конечностей.

Вечером субботы на Агинском месторождении в результате схода лавины с площадки унесло буровую установку, в которой находилось двое мужчин. 39-летний машинист подрядной организации, находившийся в ней, найден мертвым, поиски 29-летнего помощника были приостановлены до наступления светлого времени суток. Утром воскресенья к поискам присоединились два сотрудника Камчатского спасательного центра МЧС России . Мужчину обнаружили живым и организовали эвакуацию - из села Мильково в район схода лавины выехали спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" и врач Мильковской районной больницы. Одновременно в село Мильково из краевой столицы вылетел вертолет Камчатского территориального центра медицины катастроф с медиками на борту. Мужчину автомобилем доставили в Мильково, после чего вертолётом он был эвакуирован в краевую столицу.