Рейтинг@Mail.ru
Медики сообщили о состоянии выжившего под лавиной на Камчатке геолога - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:39 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/kamchatka-2053743080.html
Медики сообщили о состоянии выжившего под лавиной на Камчатке геолога
Медики сообщили о состоянии выжившего под лавиной на Камчатке геолога - РИА Новости, 09.11.2025
Медики сообщили о состоянии выжившего под лавиной на Камчатке геолога
Состояние геолога, выжившего после схода снежной лавины на Агинском золоторудном месторождении, медики оценивают как среднетяжелое, у мужчины переохлаждение,... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T06:39:00+03:00
2025-11-09T06:39:00+03:00
происшествия
камчатский край
агинское
камчатка
сергей лебедев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053737912_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_822bd123a036fdc0196ac6f264d7f0c3.jpg
https://ria.ru/20251108/kamchatka-2053664590.html
https://ria.ru/20251107/sudno-2053405686.html
камчатский край
агинское
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053737912_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_8b782dc53189334fa84e398dad6bda04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатский край, агинское, камчатка, сергей лебедев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Камчатский край, Агинское, Камчатка, Сергей Лебедев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
Медики сообщили о состоянии выжившего под лавиной на Камчатке геолога

Состояние геолога, выжившего под лавиной на Камчатке, среднетяжелое

© Глава МЧС Камчатского края Сергей ЛебедевПоиски попавшего под лавину геолога на Камчатке
Поиски попавшего под лавину геолога на Камчатке - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев
Поиски попавшего под лавину геолога на Камчатке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Состояние геолога, выжившего после схода снежной лавины на Агинском золоторудном месторождении, медики оценивают как среднетяжелое, у мужчины переохлаждение, сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.
"Его состояние средней тяжести, медики сообщают об общем переохлаждении", - проинформировал минздрав в Telegram-канале.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
При сходе снежной лавины на месторождении на Камчатке погиб человек
Вчера, 15:15
Как сообщил в соцсети министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев, из Петропавловска-Камчатского в село Мильково вылетел вертолет Ми-8 территориального центра медицины катастроф. Также прямо сейчас выжившего под лавиной геолога спасатели КГКУ "ЦОД" везут с места происшествия на автомобиле в Мильково.
"Планируется, что оттуда мужчину эвакуируют на вертолете в краевую столицу, где ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Лебедев.
Вечером субботы на Агинском месторождении в результате схода лавины с площадки унесло буровую установку, в которой находилось двое мужчин. 39-летний машинист подрядной организации, находившийся в ней, найден без признаков жизни, поиски 29-летнего помощника были приостановлены до наступления светлого времени суток. Утром воскресенья к поисковой операции присоединились два сотрудника Камчатского спасательного центра МЧС России. Они доставили в район происшествия лавинные щупы и биперы. Также спасатели провели методический инструктаж и возглавили поисковые мероприятия на месте схода лавины. В них были задействованы около 20 человек из числа работников предприятия.
Несчастный случай произошел с сотрудниками горно-металлургической компании "Ареал", которая специализируется на разработке месторождений цветных и драгоценных металлов. По данным сайта компании, она ведет деятельность в 11 регионах страны. В штате предприятия более 16 тысяч сотрудников.
Следственное управление СК и прокуратура Камчатского края по факту происшествия проводят проверки.
Корабль береговой охраны завалился на бок в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
На Камчатке судно береговой охраны завалилось на бок во время ремонта
7 ноября, 12:15
 
ПроисшествияКамчатский крайАгинскоеКамчаткаСергей ЛебедевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала