Медики сообщили о состоянии выжившего под лавиной на Камчатке геолога

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Состояние геолога, выжившего после схода снежной лавины на Агинском золоторудном месторождении, медики оценивают как среднетяжелое, у мужчины переохлаждение, сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.

"Его состояние средней тяжести, медики сообщают об общем переохлаждении", - проинформировал минздрав в Telegram-канале

"Планируется, что оттуда мужчину эвакуируют на вертолете в краевую столицу, где ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Лебедев.

Вечером субботы на Агинском месторождении в результате схода лавины с площадки унесло буровую установку, в которой находилось двое мужчин. 39-летний машинист подрядной организации, находившийся в ней, найден без признаков жизни, поиски 29-летнего помощника были приостановлены до наступления светлого времени суток. Утром воскресенья к поисковой операции присоединились два сотрудника Камчатского спасательного центра МЧС России . Они доставили в район происшествия лавинные щупы и биперы. Также спасатели провели методический инструктаж и возглавили поисковые мероприятия на месте схода лавины. В них были задействованы около 20 человек из числа работников предприятия.

Несчастный случай произошел с сотрудниками горно-металлургической компании "Ареал", которая специализируется на разработке месторождений цветных и драгоценных металлов. По данным сайта компании, она ведет деятельность в 11 регионах страны. В штате предприятия более 16 тысяч сотрудников.