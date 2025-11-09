На Камчатке продолжаются поиски второго геолога, попавшего под лавину

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Поиски второго геолога, попавшего под снежную лавину на Агинском золоторудном месторождении в Быстринском районе Камчатки, продолжаются, к ним присоединились сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России, сообщил министр ЧС региона Сергей Лебедев.

Вечером субботы на Агинском месторождении в результате схода лавины с площадки унесло буровую установку, в которой находилось двое мужчин. 39-летний машинист подрядной организации, находившийся в ней, найден без признаков жизни, поиски 29-летнего помощника результата не дали и были приостановлены до наступления светлого времени суток.

"Два спасателя ведомства прибыли к месту происшествия. Они доставили лавинные щупы и биперы, с помощью которых будут вестись поиски", - проинформировал Лебедев в соцсети

По данным министра, спасатели также проведут методический инструктаж и возглавят поисковые мероприятия на месте схода лавины. В настоящее время в поисках задействованы около 20 человек из числа работников предприятия.