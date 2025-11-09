Каллас решила не упоминать вклад СССР в победу над нацизмом, пишут СМИ

БЕРЛИН, 9 ноя - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас в ответе на запрос евродепутата о её недавнем высказывании с принижением роли СССР и Китая в победе на Третьим Рейхом решила вовсе не упоминать вклад Советского Союза, сообщает издание Berliner Zeitung.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС назвала слова президента России Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой войне "чем-то новеньким". После этого европарламентарий от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио Де Мази направил Каллас запрос, в котором поинтересовался, как понимать её слова и действительно ли она придерживается такого мнения.
"В своём ответе она отмечает "мужество людей в Китае, которые при защите своей родины и вкладе в окончание войны понесли огромные страдания", – однако полностью воздерживается от упоминания советского вклада в победу над фашизмом", – пишет Berliner Zeitung, в распоряжении которой имеется письмо Каллас, который та направила в ответ на запрос де Мази.
В своём ответе Каллас, как пишет далее газета, ни единым словом не упомянута Сталинградскую битву, освобождение Европы Красной армией или о более чем 27 миллионах погибших советских граждан, "среди которых было много украинцев, белорусов и прибалтов".
"Каллас проводит параллели с войной на Украине и утверждает, что "решающее значение имеет отказ от попыток переписать историю в политических целях". Какое именно "переписывание" она имеет в виду, остаётся неясным", - отмечает издание.
"Каллас и в своём ответе не может произнести вслух, что 27 миллионов советских граждан, среди них множество украинцев, погибли. Представление Каллас об истории поразительно. Ведь её муж был связан с бизнесом в России в период эстонских экономических санкций, а её отец даже был министром финансов ЭССР. Похоже, она что-то пытается компенсировать", - заявил де Мази газете.
По его словам, Каллас является "дипломатической катастрофой", ведёт "камикадзе-дипломатию" и наносит ущерб интересам Европы в мире.