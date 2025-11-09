"В своём ответе она отмечает "мужество людей в Китае, которые при защите своей родины и вкладе в окончание войны понесли огромные страдания", – однако полностью воздерживается от упоминания советского вклада в победу над фашизмом", – пишет Berliner Zeitung, в распоряжении которой имеется письмо Каллас, который та направила в ответ на запрос де Мази.

"Каллас и в своём ответе не может произнести вслух, что 27 миллионов советских граждан, среди них множество украинцев, погибли. Представление Каллас об истории поразительно. Ведь её муж был связан с бизнесом в России в период эстонских экономических санкций, а её отец даже был министром финансов ЭССР. Похоже, она что-то пытается компенсировать", - заявил де Мази газете.