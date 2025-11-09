Заммэра Ликсутов: Кабели для московского метро поставят на условиях офсета

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Заключение контракта на поставку кабелей для московского метрополитена на условиях офсета стало новым этапом перевода общественного транспорта на отечественные технологии, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, которые приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), Москва заключила офсетный контракт на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд метро с заводом "Спецкабель"

"Одной из ключевых мер поддержки московской промышленности и важным инструментом привлечения частных инвестиций в сектор производства является офсетный контракт. По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина мы заключаем такие договоры со встречными инвестиционными обязательствами во всех сферах городского хозяйства. Офсет на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд московского метрополитена станет еще одним шагом к переходу городского транспорта на отечественные технологии. В освоение производства инвестор вложит более 200 миллионов рублей", – сообщил Ликсутов.

Это четвертая офсетная сделка в транспортной отрасли с начала 2025 года. Сумма закупки составит более 32 миллиардов рублей.

"В рамках офсета завод "Спецкабель" в течение 10 лет будет выпускать 315 наименований продукции для использования в метрополитене, при этом некоторые ее виды будут производиться впервые. Это не только обеспечит московское метро надежной и соответствующей всем стандартам продукцией, но и даст новый импульс развитию отрасли", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.

Для выполнения контракта предприятие расширит и модернизирует производственные мощности с установкой высокотехнологичного оборудования, увеличит штат работников.

Как отметили в пресс-службе, с 2017 года правительство Москвы заключило более 35 офсетных контрактов с общей суммой закупок по ним, превышающей 700 миллиардов рублей. Это контракты на поставку лекарств, медизделий, питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, аккумуляторов для электротранспорта, коммунальной техники на электротяге, лифтового оборудования. Суммарно будет создано свыше девяти тысяч новых рабочих мест. Инвестиции в освоение производств составят более 126 миллиардов рублей.