Заммэра Ликсутов: Кабели для московского метро поставят на условиях офсета
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:00 09.11.2025
Заммэра Ликсутов: Кабели для московского метро поставят на условиях офсета
Заммэра Ликсутов: Кабели для московского метро поставят на условиях офсета - РИА Новости, 09.11.2025
Заммэра Ликсутов: Кабели для московского метро поставят на условиях офсета
Заключение контракта на поставку кабелей для московского метрополитена на условиях офсета стало новым этапом перевода общественного транспорта на отечественные... РИА Новости, 09.11.2025
технологии
москва
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
технологии, москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов
Технологии, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Заммэра Ликсутов: Кабели для московского метро поставят на условиях офсета

Поставки кабелей для московского метро организуют по офсетному контракту

© Фото : пресс-служба ДИППСпецкабель
Спецкабель - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Спецкабель
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Заключение контракта на поставку кабелей для московского метрополитена на условиях офсета стало новым этапом перевода общественного транспорта на отечественные технологии, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, которые приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), Москва заключила офсетный контракт на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд метро с заводом "Спецкабель"
Московские компании нарастили сбор промотходов - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Гарбузов: московские компании нарастили сбор промотходов
4 ноября, 11:13
"Одной из ключевых мер поддержки московской промышленности и важным инструментом привлечения частных инвестиций в сектор производства является офсетный контракт. По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина мы заключаем такие договоры со встречными инвестиционными обязательствами во всех сферах городского хозяйства. Офсет на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд московского метрополитена станет еще одним шагом к переходу городского транспорта на отечественные технологии. В освоение производства инвестор вложит более 200 миллионов рублей", – сообщил Ликсутов.
Это четвертая офсетная сделка в транспортной отрасли с начала 2025 года. Сумма закупки составит более 32 миллиардов рублей.
"В рамках офсета завод "Спецкабель" в течение 10 лет будет выпускать 315 наименований продукции для использования в метрополитене, при этом некоторые ее виды будут производиться впервые. Это не только обеспечит московское метро надежной и соответствующей всем стандартам продукцией, но и даст новый импульс развитию отрасли", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Для выполнения контракта предприятие расширит и модернизирует производственные мощности с установкой высокотехнологичного оборудования, увеличит штат работников.
Как отметили в пресс-службе, с 2017 года правительство Москвы заключило более 35 офсетных контрактов с общей суммой закупок по ним, превышающей 700 миллиардов рублей. Это контракты на поставку лекарств, медизделий, питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, аккумуляторов для электротранспорта, коммунальной техники на электротяге, лифтового оборудования. Суммарно будет создано свыше девяти тысяч новых рабочих мест. Инвестиции в освоение производств составят более 126 миллиардов рублей.
По девяти офсетным контрактам инвесторы завершили строительство и модернизацию производств, начаты поставки продукции для городских нужд.
Предприятие Медплант - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Ликсутов: компании ОЭЗ Москвы втрое увеличили экспортную выручку
5 ноября, 09:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыТехнологииМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинАнатолий Гарбузов
 
 
