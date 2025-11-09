Рейтинг@Mail.ru
Зять Трампа прибыл в Израиль для обсуждения сделки по Газе, сообщает Axios - РИА Новости, 09.11.2025
20:01 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/izrail-2053818953.html
Зять Трампа прибыл в Израиль для обсуждения сделки по Газе, сообщает Axios
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыл в Израиль, чтобы обсудить с израильским премьером Биньямином Нетаньяху выполнение соглашения по сектору РИА Новости, 09.11.2025
Зять Трампа прибыл в Израиль для обсуждения сделки по Газе, сообщает Axios

Axios: Кушнер прибыл в Израиль для обсуждения с Нетаньяху сделки по Газе

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп и Джаред Кушнер
Дональд Трамп и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп и Джаред Кушнер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыл в Израиль, чтобы обсудить с израильским премьером Биньямином Нетаньяху выполнение соглашения по сектору Газа, сообщил портал Axios.
"Посланник президента Трампа Джаред Кушнер прибыл в Израиль в воскресенье. Завтра он встретится с Нетаньяху, чтобы обсудить реализацию соглашения по сектору Газа", - написал журналист Axios Барак Равид в соцсети X.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие палестинского движения ХАМАС в управлении сектором в будущем. Нетаньяху и другие израильские официальные лица почти в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
