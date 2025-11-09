Зять Трампа прибыл в Израиль для обсуждения сделки по Газе, сообщает Axios

ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыл в Израиль, чтобы обсудить с израильским премьером Биньямином Нетаньяху выполнение соглашения по сектору Газа, сообщил портал Axios.
"Посланник президента Трампа Джаред Кушнер прибыл в Израиль в воскресенье. Завтра он встретится с Нетаньяху, чтобы обсудить реализацию соглашения по сектору Газа", - написал журналист Axios Барак Равид в соцсети X.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие палестинского движения ХАМАС в управлении сектором в будущем. Нетаньяху и другие израильские официальные лица почти в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки.