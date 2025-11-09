Иран направил "Хезболле" миллиард долларов в этом году, сообщает Fox News

ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Министерство финансов США считает, что Иран в этом году передал как минимум 1 миллиард долларов ливанскому движению "Хезболлах", несмотря на санкции против ИРИ, сообщил телеканал Fox News.
Минфин США 16 сентября ввел санкции против двух иранских граждан и более 10 компаний и физических лиц из Гонконга и ОАЭ, которые, по данным министерства, переводили средства от продажи нефти в интересах спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и министерства обороны Ирана. Министерство финансов подчеркнуло, что это уже второй за последние месяцы пакет мер против иранской инфраструктуры "теневого банкинга". Пресс-секретарь госдепартамента Соединенных Штатов Томми Пиготт в четверг заявил, что Америка ввела санкции против лиц, которые якобы помогали исламской республике в финансировании "Хезболлах". Он добавил, что Штаты продолжат использовать все доступные способы для борьбы с ливанским движением.