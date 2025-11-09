Рейтинг@Mail.ru
Иран направил "Хезболле" миллиард долларов в этом году, сообщает Fox News
21:51 09.11.2025
Иран направил "Хезболле" миллиард долларов в этом году, сообщает Fox News
Иран направил "Хезболле" миллиард долларов в этом году, сообщает Fox News
Иран направил "Хезболле" миллиард долларов в этом году, сообщает Fox News

ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Министерство финансов США считает, что Иран в этом году передал как минимум 1 миллиард долларов ливанскому движению "Хезболлах", несмотря на санкции против ИРИ, сообщил телеканал Fox News.
Минфин США 16 сентября ввел санкции против двух иранских граждан и более 10 компаний и физических лиц из Гонконга и ОАЭ, которые, по данным министерства, переводили средства от продажи нефти в интересах спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и министерства обороны Ирана. Министерство финансов подчеркнуло, что это уже второй за последние месяцы пакет мер против иранской инфраструктуры "теневого банкинга". Пресс-секретарь госдепартамента Соединенных Штатов Томми Пиготт в четверг заявил, что Америка ввела санкции против лиц, которые якобы помогали исламской республике в финансировании "Хезболлах". Он добавил, что Штаты продолжат использовать все доступные способы для борьбы с ливанским движением.
"Несмотря на все, через что Ирану пришлось пройти, даже несмотря на плохое состояние экономики, они все еще направляют ("Хезболлах" - ред.) много денег (не менее 1 миллиарда долларов - ред.)", - привел канал слова замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джона Хёрли.
По данным телеканала, Хёрли выступил за усиление кампании давления против Ирана во время поездки по Турции, Ливану, Объединенным Арабским Эмиратам и Израилю в субботу и воскресенье.
Мексика предотвратила покушение Ирана на посла Израиля, утверждает Axios
7 ноября, 18:58
 
