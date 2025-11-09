https://ria.ru/20251109/inter-latsio-smotret-onlayn-match-9-noyabrya-2053799943.html
"Интер" – "Лацио": смотреть онлайн матч Серии А 9 ноября
"Интер" – "Лацио": смотреть онлайн матч Серии А 9 ноября - РИА Новости, 09.11.2025
"Интер" – "Лацио": смотреть онлайн матч Серии А 9 ноября
"Интер" и "Лацио" встретятся в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T17:00:00+03:00
2025-11-09T17:00:00+03:00
2025-11-09T18:44:00+03:00
футбол
интер
лацио
серия а (чемпионат италии по футболу)
спорт
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980411755_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_034577c10afc85acf1f8eca1c9f20ea5.jpg
/20251109/futbol-2053730256.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980411755_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_a78b1b5d83d8962bb0594c2e50a4cbe2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интер, лацио, серия а (чемпионат италии по футболу), спорт, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Интер, Лацио, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Спорт, Анонсы и трансляции матчей