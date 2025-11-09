Рейтинг@Mail.ru
"Интер" – "Лацио": смотреть онлайн матч Серии А 9 ноября - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 09.11.2025 (обновлено: 18:44 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/inter-latsio-smotret-onlayn-match-9-noyabrya-2053799943.html
"Интер" – "Лацио": смотреть онлайн матч Серии А 9 ноября
"Интер" – "Лацио": смотреть онлайн матч Серии А 9 ноября - РИА Новости, 09.11.2025
"Интер" – "Лацио": смотреть онлайн матч Серии А 9 ноября
"Интер" и "Лацио" встретятся в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T17:00:00+03:00
2025-11-09T18:44:00+03:00
футбол
интер
лацио
серия а (чемпионат италии по футболу)
спорт
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980411755_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_034577c10afc85acf1f8eca1c9f20ea5.jpg
/20251109/futbol-2053730256.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980411755_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_a78b1b5d83d8962bb0594c2e50a4cbe2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
интер, лацио, серия а (чемпионат италии по футболу), спорт, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Интер, Лацио, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Спорт, Анонсы и трансляции матчей
Футбол

"Интер" – "Лацио": смотреть онлайн матч Серии А 9 ноября

© Соцсети клубаГенрих Мхитарян
Генрих Мхитарян - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Соцсети клуба
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. "Интер" и "Лацио" встретятся в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.

Во сколько начало

Встреча состоится 9 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча пройдет на онлайн-платформе Оkko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Эмблема итальянского Милана - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Милан" потерял очки в матче Серии А
9 ноября, 00:51
 
ФутболИнтерЛациоСерия А (чемпионат Италии по футболу)СпортАнонсы и трансляции матчей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала