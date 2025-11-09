Рейтинг@Mail.ru
12:04 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/harkov-2053765394.html
Движение поездов в Харьковском метрополитене остановлено вторые сутки подряд из-за критической нехватки напряжения в электросети, сообщало в воскресенье... РИА Новости, 09.11.2025
2025
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021049736_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e32686aebadea5e9447797366df75d13.jpg
1920
1920
true
харьков, игорь терехов
Харьков, Игорь Терехов
В Харькове второй день не работает метрополитен

В метро Харькова из-за нехватки напряжения второй день не ходят поезда

Железная дорога
Железная дорога
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Железная дорога. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Движение поездов в Харьковском метрополитене остановлено вторые сутки подряд из-за критической нехватки напряжения в электросети, сообщало в воскресенье коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен".
"В связи со снижением напряжения ниже допустимого движение поездов по линиям метрополитена временно приостановлено. Метрополитен работает в режиме укрытия", - говорится в сообщении компании, опубликованном в Telegram-канале.
Мэр Харькова Игорь Терехов в субботу сообщал об остановке работы метро и электротранспорта в городе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Харьков
Игорь Терехов
 
 
