Глава ФРС предупредил о риске экономического спада в США
Глава ФРС предупредил о риске экономического спада в США
Глава ФРС предупредил о риске экономического спада в США
09.11.2025
2025-11-09T14:17:00+03:00
2025-11-09T14:17:00+03:00
2025-11-09T14:31:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
федеральная резервная система сша
нью-йорк (город)
сша
в мире, нью-йорк (город), сша, федеральная резервная система сша
В мире, Нью-Йорк (город), США, Федеральная резервная система США
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка, входящего в Федеральную резервную систему (ФРС) США, Джон Уильямс предупредил, что растущие проблемы, с которыми сталкиваются беднейшие американцы, могут привести к экономическому спаду в Штатах, сообщает британская газета Financial Times
.
"(Уильямс - ред.) заявил, что растущие проблемы, с которыми имеют дело беднейшие американцы, подвергают важнейшую экономику мира риску спада, и указал на необходимость "балансирования", с которой сталкиваются представители центробанка, рассматривая вопрос о повторном снижении процентных ставок в декабре... Уильямс заявил, что данные и разговоры с руководителями сообществ указали на то, что многие беднейшие домохозяйства сталкиваются с кризисом доступности цен", - сообщает издание.
При этом, по словам Уильямса, состоятельные американцы извлекали выгоду из того, что фондовый рынок приближался к "рекордно высоким отметкам".