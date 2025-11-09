Рейтинг@Mail.ru
Глава ФРС предупредил о риске экономического спада в США
14:17 09.11.2025 (обновлено: 14:31 09.11.2025)
Глава ФРС предупредил о риске экономического спада в США
Глава ФРС предупредил о риске экономического спада в США - РИА Новости, 09.11.2025
Глава ФРС предупредил о риске экономического спада в США
Председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка, входящего в Федеральную резервную систему (ФРС) США, Джон Уильямс предупредил, что растущие проблемы, с... РИА Новости, 09.11.2025
Глава ФРС предупредил о риске экономического спада в США

ФРС предупредила о риске экономического спада в США из-за проблем бедных

© AP Photo / Seth WenigАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Американский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка, входящего в Федеральную резервную систему (ФРС) США, Джон Уильямс предупредил, что растущие проблемы, с которыми сталкиваются беднейшие американцы, могут привести к экономическому спаду в Штатах, сообщает британская газета Financial Times.
"(Уильямс - ред.) заявил, что растущие проблемы, с которыми имеют дело беднейшие американцы, подвергают важнейшую экономику мира риску спада, и указал на необходимость "балансирования", с которой сталкиваются представители центробанка, рассматривая вопрос о повторном снижении процентных ставок в декабре... Уильямс заявил, что данные и разговоры с руководителями сообществ указали на то, что многие беднейшие домохозяйства сталкиваются с кризисом доступности цен", - сообщает издание.
При этом, по словам Уильямса, состоятельные американцы извлекали выгоду из того, что фондовый рынок приближался к "рекордно высоким отметкам".
