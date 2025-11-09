Рейтинг@Mail.ru
В Израиле исключили участие турецких сил в стабилизации в Газе - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/gaza-2053803143.html
В Израиле исключили участие турецких сил в стабилизации в Газе
В Израиле исключили участие турецких сил в стабилизации в Газе - РИА Новости, 09.11.2025
В Израиле исключили участие турецких сил в стабилизации в Газе
Официальный представитель израильского кабмина Шош Бедросян полностью исключила возможность участия турецких сил в международном стабилизационном контингенте в... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T17:40:00+03:00
2025-11-09T17:40:00+03:00
в мире
израиль
анкара (провинция)
турция
дональд трамп
биньямин нетаньяху
исраэль кац
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_991a8b57063ba0757ce217d9781c3bdb.jpg
https://ria.ru/20251108/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250923/erdogan-2043856046.html
израиль
анкара (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:54:2522:1945_1920x0_80_0_0_aeaa9dc86ca3c8f3a68570adc70e8a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, анкара (провинция), турция, дональд трамп, биньямин нетаньяху, исраэль кац, хамас, генеральная прокуратура рф, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Анкара (провинция), Турция, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, ХАМАС, Генеральная прокуратура РФ, Обострение палестино-израильского конфликта
В Израиле исключили участие турецких сил в стабилизации в Газе

Представитель кабмина Израиля Бедросян: никаких турецких военных в Газе не будет

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя – РИА Новости. Официальный представитель израильского кабмина Шош Бедросян полностью исключила возможность участия турецких сил в международном стабилизационном контингенте в секторе Газа.
«
"Никакие турецкие сапоги (образно военные – ред.) не ступят на землю (в секторе Газа – ред.) ни сейчас … ни в будущем, в частности, в рамках международных стабилизационных сил", - заявила Бедросян на брифинге для журналистов.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В конце октября глава МИД Израиля Гидеон Саар объяснил, почему Израиль не допустит присутствия турецких военных в секторе Газа в рамках международной миссии, отметив, что это связано с враждебной политикой Анкары по отношению к еврейскому государству.
Последним из враждебных действий со стороны Турции по отношению к Израилю стало решение стамбульской генпрокуратуры выдать ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Исраэля Каца и десятков других высокопоставленных израильских чиновников по обвинению в геноциде в секторе Газа. Генпрокуратура подчеркнула, что израильские власти обвиняются в геноциде, массированных бомбардировках сектора Газа, препятствовании доставке гумпомощи.
Президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов, и предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Эрдоган назвал геноцидом действия Израиля в Газе
23 сентября, 21:47
 
В миреИзраильАнкара (провинция)ТурцияДональд ТрампБиньямин НетаньяхуИсраэль КацХАМАСГенеральная прокуратура РФОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала