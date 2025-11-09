В Израиле исключили участие турецких сил в стабилизации в Газе

"Никакие турецкие сапоги (образно военные – ред.) не ступят на землю (в секторе Газа – ред.) ни сейчас … ни в будущем, в частности, в рамках международных стабилизационных сил", - заявила Бедросян на брифинге для журналистов.

План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов, и предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.