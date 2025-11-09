В Израиле исключили участие турецких сил в стабилизации в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя – РИА Новости. Официальный представитель израильского кабмина Шош Бедросян полностью исключила возможность участия турецких сил в международном стабилизационном контингенте в секторе Газа.
"Никакие турецкие сапоги (образно военные – ред.) не ступят на землю (в секторе Газа – ред.) ни сейчас … ни в будущем, в частности, в рамках международных стабилизационных сил", - заявила Бедросян на брифинге для журналистов.
Последним из враждебных действий со стороны Турции по отношению к Израилю стало решение стамбульской генпрокуратуры выдать ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Исраэля Каца и десятков других высокопоставленных израильских чиновников по обвинению в геноциде в секторе Газа. Генпрокуратура подчеркнула, что израильские власти обвиняются в геноциде, массированных бомбардировках сектора Газа, препятствовании доставке гумпомощи.
Президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов, и предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
