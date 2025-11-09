Рейтинг@Mail.ru
В Турции сотни футболистов вызовут на допрос по делу о ставках
11:24 09.11.2025 (обновлено: 15:48 09.11.2025)
В Турции сотни футболистов вызовут на допрос по делу о ставках
В Турции сотни футболистов вызовут на допрос по делу о ставках - РИА Новости, 09.11.2025
В Турции сотни футболистов вызовут на допрос по делу о ставках
Около 600 футболистов в Турции будут вызваны на допрос в рамках расследования дела о незаконных ставках на матчи, за развитием ситуации следит Интерпол,... РИА Новости, 09.11.2025
Футбол
В Турции сотни футболистов вызовут на допрос по делу о ставках

В Турции около 600 футболистов вызовут на допрос по делу о незаконных ставках

АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости. Около 600 футболистов в Турции будут вызваны на допрос в рамках расследования дела о незаконных ставках на матчи, за развитием ситуации следит Интерпол, сообщает турецкая газета Turkiye.
Ранее президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что дисциплинарный комитет отстранил 149 арбитров из-за участия в ставках на футбольные матчи. Срок отстранения составляет от восьми до двенадцати месяцев, после чего судьи могут быть дисквалифицированы пожизненно.
Источник отмечает, что на следующей неделе около 600 футболистов будут вызваны на допрос. Интерпол также проявил интерес к делу, которое ведут турецкие правоохранительные органы.
Издание уточняет, что, по данным следствия, футболисты, тренеры и менеджеры делали ставки на нелегальных сайтах, действующих в Албании, Болгарии и непризнанном Северном Кипре.
Официальные мячи Лиги чемпионов УЕФА - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Президент Турецкой футбольной федерации потребовал отстранить Израиль
26 сентября, 12:44
 
