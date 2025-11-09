В Турции сотни футболистов вызовут на допрос по делу о ставках

АНКАРА, 9 ноя – РИА Новости. Около 600 футболистов в Турции будут вызваны на допрос в рамках расследования дела о незаконных ставках на матчи, за развитием ситуации следит Интерпол, сообщает турецкая газета Turkiye.
Ранее президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что дисциплинарный комитет отстранил 149 арбитров из-за участия в ставках на футбольные матчи. Срок отстранения составляет от восьми до двенадцати месяцев, после чего судьи могут быть дисквалифицированы пожизненно.
Источник отмечает, что на следующей неделе около 600 футболистов будут вызваны на допрос. Интерпол также проявил интерес к делу, которое ведут турецкие правоохранительные органы.
Издание уточняет, что, по данным следствия, футболисты, тренеры и менеджеры делали ставки на нелегальных сайтах, действующих в Албании, Болгарии и непризнанном Северном Кипре.
Президент Турецкой футбольной федерации потребовал отстранить Израиль
26 сентября, 12:44