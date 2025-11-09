Рейтинг@Mail.ru
"Балтика" заслуживала победу над "Краснодаром", считает Измайлов - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 09.11.2025 (обновлено: 22:33 15.11.2025)
https://ria.ru/20251109/futbol-2053839248.html
"Балтика" заслуживала победу над "Краснодаром", считает Измайлов
"Балтика" заслуживала победу над "Краснодаром", считает Измайлов - РИА Новости, 15.11.2025
"Балтика" заслуживала победу над "Краснодаром", считает Измайлов
Футболисты "Балтики" заслуживали победы над действующим чемпионом страны "Краснодаром" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-09T23:25:00+03:00
2025-11-15T22:33:00+03:00
футбол
спорт
балтика
краснодар
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741705343_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_5a137f2c29d4c5bb68905048b78b5ab8.jpg
/20250726/izmaylov-2031641440.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741705343_0:0:798:598_1920x0_80_0_0_81277a9095cb1016dfef47d77a9b47b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, балтика, краснодар, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Балтика, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ)
Футбол
"Балтика" заслуживала победу над "Краснодаром", считает Измайлов

Гендиректор "Балтики" Измайлов: команда заслуживала победу над "Краснодаром"

© Фото : Пресс-служба ФК "Балтика"Футболисты "Балтики"
Футболисты Балтики - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Балтика"
Футболисты "Балтики". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболисты "Балтики" заслуживали победы над действующим чемпионом страны "Краснодаром" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил РИА Новости генеральный директор калининградского клуба Равиль Измайлов.
В воскресенье "Балтика" в заключительном матче первого круга РПЛ сыграла вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1. Команды обменялись голами в первые пять минут встречи.
Российская премьер-лига (РПЛ)
09 ноября 2025 • начало в 19:45
Завершен
Балтика
1 : 1
Краснодар
05‎’‎ • Брайан Хиль
(Иван Беликов)
03‎’‎ • Эдуард Сперцян
(Гаэтан Перрен)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Сегодня наша команда в очередной раз в этом сезоне продемонстрировала свой характер. Мы играли против действующего чемпиона страны, пропустили в самом дебюте. Казалось бы, это может ошеломить, но не нас. Буквально через минуту "Балтика" счет сравняла, а во втором тайме могла вырывать победу. Поэтому сегодня, однозначно, мы могли добывать победу, ее мы заслужили", - сказал Измайлов.
"Балтика" после 15 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет 5 баллов.
Футбол. Балтика (Калининград) – Торпедо (Москва) - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
В "Балтике" заявили, что не считают сюрреалистичной победу над "Спартаком"
26 июля, 18:16
 
ФутболСпортБалтикаКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала