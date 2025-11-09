"Балтика" заслуживала победу над "Краснодаром", считает Измайлов

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболисты "Балтики" заслуживали победы над действующим чемпионом страны "Краснодаром" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил РИА Новости генеральный директор калининградского клуба Равиль Измайлов.
В воскресенье "Балтика" в заключительном матче первого круга РПЛ сыграла вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1. Команды обменялись голами в первые пять минут встречи.
09 ноября 2025 • начало в 19:45
Завершен
05’ • Брайан Хиль
03’ • Эдуард Сперцян
"Сегодня наша команда в очередной раз в этом сезоне продемонстрировала свой характер. Мы играли против действующего чемпиона страны, пропустили в самом дебюте. Казалось бы, это может ошеломить, но не нас. Буквально через минуту "Балтика" счет сравняла, а во втором тайме могла вырывать победу. Поэтому сегодня, однозначно, мы могли добывать победу, ее мы заслужили", - сказал Измайлов.
"Балтика" после 15 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет 5 баллов.