"Штутгарт" переиграл "Аугсбург" в матче чемпионата Германии
"Штутгарт" переиграл "Аугсбург" в матче чемпионата Германии - РИА Новости, 09.11.2025
"Штутгарт" переиграл "Аугсбург" в матче чемпионата Германии
"Штутгарт" на своем поле обыграл "Аугсбург" в матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T21:30:00+03:00
2025-11-09T21:30:00+03:00
2025-11-09T22:04:00+03:00
футбол
спорт
максимилиан миттельштедт
хан-ноа массенго
штутгарт
аугсбург
бундеслига
"Штутгарт" переиграл "Аугсбург" в матче чемпионата Германии
"Штутгарт" переиграл "Аугсбург" со счетом 3:2 в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. "Штутгарт" на своем поле обыграл "Аугсбург" в матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Штутгарте завершилась со счетом 3:2. У "Штутгарта" дублем отметился Дениз Ундав (39, 80), еще один мяч на счету Максимилиана Миттельштедта (18, с пенальти). У "Аугсбурга" голы забили Фабиан Ридер (8) и Хан-Ноа Массенго (26).
Для "Аугсбурга" это поражение стало третьим подряд. В следующем туре клуб из Штутгарта 22 ноября на выезде встретится с "Боруссией", а клуб из Аугсбурга в этот же день на своем поле встретится с "Гамбургом".