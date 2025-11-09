Рейтинг@Mail.ru
Комличенко рассказал, сыграет ли он в матчах сборной
19:04 09.11.2025 (обновлено: 19:14 09.11.2025)
Комличенко рассказал, сыграет ли он в матчах сборной
Комличенко рассказал, сыграет ли он в матчах сборной - РИА Новости, 09.11.2025
Комличенко рассказал, сыграет ли он в матчах сборной
валерий карпин, николай комличенко, локомотив (москва), сборная россии по футболу
Футбол, Спорт, Валерий Карпин, Николай Комличенко, Локомотив (Москва), Сборная России по футболу
Футбол
Комличенко рассказал, сыграет ли он в матчах сборной

Комличенко: завтра решим с врачами и тренерами сыграю ли я за сборную

Николай Комличенко
Николай Комличенко
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Николай Комличенко. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Николай Комличенко заявил РИА Новости, что решение о его участии в ноябрьских товарищеских матчах сборной России будет принято 10 ноября.
Гол Комличенко 9 ноября принес "Локомотиву" победу над "Оренбургом" (1:0) в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. В концовке этой игры он получил повреждение. Ранее 30-летний форвард вошел в окончательный состав сборной России на игры против команд Перу и Чили.
«
"Посмотрю по ноге, потому что сейчас болит, ноет, хромаю. Завтра посмотрим. Дай бог, чтобы лучше было. Не загадываю. Завтра решим с врачами и тренерами", - сказал Комличенко.
Сбор сборной России начнется 10 ноября в Новогорске. На следующий день команда отправится в Санкт-Петербург. В ноябре россияне проведут два домашних товарищеских матча. 12 ноября в Санкт-Петербурге состоится игра со сборной Перу, 15 ноября подопечные Валерия Карпина в Сочи примут сборную Чили.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Карпин довызвал двух игроков в сборную России
28 октября, 13:12
 
ФутболСпортВалерий КарпинНиколай КомличенкоЛокомотив (Москва)Сборная России по футболу
 
 
