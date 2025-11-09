https://ria.ru/20251109/futbol-2053810645.html
"Наполи" проиграл "Болонье" в чемпионате Италии
"Наполи" проиграл "Болонье" в чемпионате Италии - РИА Новости, 09.11.2025
"Наполи" проиграл "Болонье" в чемпионате Италии
"Болонья" одержала победу над "Наполи" в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T18:59:00+03:00
2025-11-09T18:59:00+03:00
2025-11-09T19:13:00+03:00
футбол
спорт
наполи
болонья
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980813272_0:137:1080:745_1920x0_80_0_0_68ba5c50e2086cb8521b4a4db8931bf2.jpg
/20251107/ansa-2053554479.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980813272_0:36:1080:846_1920x0_80_0_0_3e931ae63374af34a70b2b462ed3b23f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, наполи, болонья, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Наполи, Болонья, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Наполи" проиграл "Болонье" в чемпионате Италии
"Наполи" проиграл "Болонье" и потерял лидерство в чемпионате Италии