"Наполи" проиграл "Болонье" в чемпионате Италии - РИА Новости, 09.11.2025
18:59 09.11.2025 (обновлено: 19:13 09.11.2025)
"Наполи" проиграл "Болонье" в чемпионате Италии
"Болонья" одержала победу над "Наполи" в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.
"Наполи" проиграл "Болонье" в чемпионате Италии

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. "Болонья" одержала победу над "Наполи" в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Болонье завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Тейс Даллинга (50-я минута) и Джон Лукуми (66).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
09 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Болонья
2 : 0
Наполи
50‎’‎ • Тейс Даллинга
(Николо Камбьяги)
66‎’‎ • Джон Лукуми
(Эмиль Хольм)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Наполи" с 22 очками опустился на второе место, уступая лидирующему в таблице Серии А "Милану" по дополнительным показателям. "Болонья" (21) располагается на пятой строчке.
В следующем туре "Наполи" примет "Аталанту" из Бергамо 22 ноября. "Болонья" в этот же день сыграет с "Удинезе" на поле соперника.
В других матчах футболисты "Дженоа" на своем поле сыграли вничью с "Фиорентиной" (2:2), а "Сассуоло" разгромил "Аталанту" в гостях (3:0).
Дом защитника "Интера" ограбили во время матча Лиги чемпионов
7 ноября, 20:41
